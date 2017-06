Massendemonstration gegen Wehrpflicht in Israel

Antizionistische Chassidim

13. Juni 2017

Schätzungsweise 15-20’000 Menschen protestierten in New York.

Zwischen 15’000 und 20’000 anti-zionistische Chassidim hatten sich am Sonntagabend im Barclays Center im New Yorker Stadtteil Brooklyn versammelt, um gegen die Dienstverpflichtung charedischer (ultra-orthodoxer) Jeschiwastudenten durch die israelische Armee und die Verhaftung von Dienstverweigerern zu demonstrieren. Die meisten der Demonstranten rekrutierten sich aus den Kreisen der virulent anti-israelischen Satmarer Chassidim, deren Zentraler Rabbinischer Kongress der USA und Kanadas den Anlass organisiert hatte. Nicht wirklich erfüllt wurde allerdings die Hoffnung der Satmarer auf eine fühlbare Teilnahme anderer chassidischer Höfe an der Kundgebung. Der Protest lief unter dem Motto «Let my People Go», eine weiter konzipierten Kampagne gegen die Zwangsrekrutierung und die «Verfolgung der Torah im Heiligen Land». Auf einem Videoclip konnten die Anwesenden charedisch-orthodoxe Demonstranten in Israel während Kundgebungen gegen die Rekrutierung verfolgen, wobei das grobe Eingreifen der Polizei besonders hervorgehoben wurde. Die dominierende Sprache am Anlass in Brooklyn war Jiddisch. Die Satmarer Chassidim glauben, dass ein Staat Israel erst nach dem Erscheinen des Messias existieren sollte. [TA]