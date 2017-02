Marine Le Pen verlangt Opfer auch von den Juden

PARIS

8. Februar 2017

Rechtsextrem-Chefin sucht nach gemeinsamer Front im Kampf gegen Islamisten.

Als Bestandteil des Kampfes des Landes gegen den radikalen Islamismus sollten französische Juden das Tragen der Yarmulke (Kippa, Kopfbedeckung) aufgeben. Das sagte Marine Le Pen, die rechtsextreme Politikerin des Landes, die sich für die kommenden Präsidentschaftswahlen reelle Chancen ausrechnet. In einem Interview mit dem 2. TV-Kanal in Israel erklärte Le Pen, sie befüworte das Verbot des Tragens der Kippa als Bestandteil ihrer breiter angelegten Bemühungen, religiöse Symbole in der Öffentlichkeit für gesetzeswidrig zu erklären. «Die gefährliche Situation, in der französische Juden leben ist, ehrlich gesagt, dergestalt, dass Jene, die mit einer Kippa herumgehen, in jedem Fall eine Minderheit darstellen, denn sie haben Angst», sagte Le Pen, wobei sie das hebräische Wort «Yarmulke» benutzte. «Hauptsächlich denke ich aber, dass der Kampf gegen den radikalen Islam ein gemeinsamer Kampf sein sollte, und jeder sollte sagen, was er selber dafür opfert.» In Bezug auf die französische Juden fügte Le Pen hinzu: «Vielleicht reicht es, wenn sie einfach einen Hut tragen, doch es würde ein Schritt in Richtung der Bemühung sein, den radikalen Islam in Frankreich auszuradieren.» Marine Le Pen versucht, die Partei jenseits der Kontroversen ihres Vaters und Parteiengründer zu platzieren, doch französisch-jüdische Führer betrachten den Front National immer noch als antisemitisch. [TA]