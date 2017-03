Marine Le Pen und die jüdische Loyalität

STANDPUNKT JUDENTUM 2.0

Richard C. Schneider, 17. März 2017

Das wichtigste historische Werk, das ich in den letzten Jahren mit grosser Begeisterung gelesen habe, ist für mich Christopher Clarks «Schlafwandler». Darin beschreibt er die Zeit kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges und zeigt auf, wie die Welt auf diesen Krieg hinsteuerte in beinahe somnambuler Vernebelung. Irgendwie leben wir in ähnlichen Zeiten, wir wissen nicht, wohin wir steuern, obwohl wir alle ahnen, wohin wir steuern könnten. Aber niemand ist da, um die Fahrt des Tankers aufzuhalten oder die Richtung zu ändern. In einem Monat wird in Frankreich gewählt. Und irgendwie will niemand daran glauben, dass Marine Le Pen die Wahl gewinnen könnte. Das scheinbar Unvorstellbare will man sich nicht vorstellen. Aber tun wir das doch mal. Stellen wir uns vor, in zwei Monaten hiesse die neue Präsidentin der französischen Republik Le Pen. Was das für Europa und Frankreich bedeuten würde, ist offensichtlich, weniger klar scheint zu sein, was das für die Juden Frankreichs bedeutet, die ja jetzt schon nicht mehr sicher sind in ihrer Heimat. Aber was dann? Marine Le Pen hat ja ihren eindeutig antisemitischen Vater aus der Partei geworfen. Ein geschickter Schachzug, mit Antisemitismus gewinnt man keinen Staat. Erst einmal. Aber erst neulich sprach Le Pen darüber, dass sie die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen möchte und dass auch französische Juden ihren israelischen Pass, wenn sie denn einen haben, abgeben müssten, auch wenn man mit ihnen nicht dieselben Probleme hätte wie mit den Muslimen. Hinter ihrer Absicht steckt die Annahme, es gäbe ein Loyalitätsproblem, wenn man eine zweite Staatsbürgerschaft hat. Damit zielt sie vor allem auf die Muslime, denen sie unterstellt, sie seien im Grunde gegenüber Frankreich nicht loyal. Dass sie explizit auch die Juden erwähnte, könnte man oberflächlich als «demokratische Gleichbehandlung» werten, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Implizit heisst das nämlich, dass auch Juden mit doppelter Staatsbürgerschaft keine «echten Franzosen» sein können oder gar sind, dass sie erst echte Franzosen wären, wenn sie einen israelischen Pass abgäben. Und dann? Sind sie dann wirklich «Franzosen» für Le Pen? In ihrer Partei gibt es trotz des Ausschlusses von Jean-Marie genug Antisemiten, die Juden ebenso loswerden möchten wie Muslime, da darf man sich nichts vormachen. Und mit solchen Äusserungen ist die Stimmung vorgegeben, die jenseits der Ideale der französischen Republik stehen. Denn nur scheinbar geht es hier um den Citoyen, den es zu schützen gilt. Es geht um Citoyens der ersten und der zweiten Klasse. Und zu welcher Klasse letztendlich alle Juden in Frankreich für Le Pen zählen werden, dürfte klar sein. Egal, ob sie einen oder zwei Pässe haben.

Richard C. Schneider ist Journalist und Filmemacher,war Studioleiter und Chefkorrespondent der ARD inTel Aviv und leitet nun das ARD-Studio für Südeuropain Rom.