Marine Le Pen führende Kandidatin

FRANKREICH

23. Januar 2017

Laut Umfrage bekommt die Rechtsextreme im ersten Durchgang der Präsidentschaftswahlen 25-26 Prozent der Stimmen.

Marine Le Pen von der rechtsextremen Partei Front National wird in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 25-26 Prozent der Stimmen erhalten. Damit ist sie laut einer Umfrage, das die Firma Ipsos Sopra Steria im Auftrag der Tageszeitung «Le Monde» durchgeführt hat, die führende Kandidatin. Dicht folgt der ehemalige Premierminister François Fillon von der Republikanischen Partei mit einem Rückstand von nur rund einem Prozent. Laut «Le Monde» hat Marine Le Pen ihre Kampagne noch gar nicht seriös begonnen. Noch vor einem Monat lag Fillon mit rund 3 Prozent voran. Der amtierende Präsident, der Sozialist François Hollande, hat auf eine Wiederwahl verzichtet. Der Front National war von Marines Vater Jean-Marie Le Pen gegründet worden, der verurteilt worden ist, weil er den Holocaust als «bedeutungslos» verniedlicht hat. Marine schloss ihren Vater 2015 aus der Partei aus und ist bestrebt, vom Zentrum akzeptiert zu werden, Indem sie sich und ihre Partei von der antisemitischen Rhetorik distanziert hat. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen findet am 23. April statt, und wenn keiner der Kandidaten eine Mehrheit gewinnt, werden die beiden führenden Kandidaten am 7. Mao gegeneinander antreten. [TA]