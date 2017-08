PAUL AUSTER

Valerie Wendenburg, 18. August 2017

In diesem Jahr steht der US-amerikanische Autor Paul Auster auf der Longlist für den Man-Booker-Preis. Paul Auster geht mit seinem neuen epischen Roman «4321» ins Rennen, in dem er auf 1246 Seiten die Ge-schichte eines jungen Amerikaners in den 1950er- und 1960er-Jahren in vier verschiedenen Varianten er-zählt. Die Möglichkeit, das eigene Leben auf andere Weise zu führen, wird thematisiert und die Frage ge-stellt, wie gross die Kluft ist zwischen dem Leben, das wir führen, und dem Leben, das wir führen wollen. Neben Auster sind zwölf weitere Schriftsteller auf der Longlist, unter anderem die Inderin Arundhati- Roy, nominiert, die den Man-Booker-Preis bereits im Jahr 1997 für «Der Gott der kleinen Dinge» erhalten hat. Nun steht ihr zweiter Roman «Das Ministerium des äussersten Glücks» im Blickpunkt der Kritiker. Ferner nominiert sind bekannte Autoren wie die Britin Zadie Smith («Swing Time»), der Ire Sebastian Barry («Days With-out End») und Mohsin Hamid («Exit West») aus Pakistan. Aber auch drei Debutromane haben es auf die Long-list geschafft. Die 13 Bücher wurden aus insgesamt 144 Kandidaten ausgewählt. Am 13. September soll feststehen, welche sechs Roma-ne es auf die Shortlist geschafft haben – der endgültige Sieger wird am 17. Oktober bekanntgegeben. Der Man Booker Prize for Fiction wurde erstmals 1969 verliehen, er gilt als der bedeutendste britische Literaturpreis. Ausgezeichnet werden Romane, die in englischer Sprache im Vereinigten Königreich veröffentlicht wurden – der begehrte Preis ist mit 50 000 Pfund (etwa 55 000 Euro) dotiert.