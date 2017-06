Malevich in neuen Räumlichkeiten

ZÜRICH

Daniel Zuber , 23. Juni 2017

Die Galerie Gmurzynska zeigt mit der Ausstellung «Judd/Malevich» Werke von Donald Judd und Kazimir- Malevich, zwei Grossmeistern des 20. Jahrhunderts. Die Schau weiht zugleich einen neuen Aus-stellungsraum der Galerie an der Talstrasse 37 in Zürich ein. Die Ausstellung ist eine Hommage an die intellektuelle und künstlerische Verbindung der zwei Künstler und wird von Flavin Judd, Kopräsident der Judd Foundation, und vom Sohn des Künstlers, Donald Judd, kuratiert. Judd und Malevich haben ein Ges-amtkunstwerk geschaffen, das von Malereien über akademische Schriften, Architektur, Porzellan- und Möbeldesign bis hin zu diversen anderen kreativen Arbeiten reicht. Die Schau wird von einer 200-seitigen Publikation begleitet, die Aufsätze der beiden Künstler sowie verschiedene Dokumentarfotografien, aber auch Bilder ausgestellter Werke umfasst.

Bis zum 15. September. Galerie Gmurzynska, Talstrasse 37, Zürich.