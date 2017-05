Malen mit Licht

100. GEBURTSTAG

Katja Behling, 24. Mai 2017

Als Art-Direktorin und Modefotografin revolutionierte Lillian Bassman die Kunstentwicklung im 20. und 21. Jahrhundert – dieses Jahr würde die grosse Dame der Lichtbildkunst ihren 100. Geburtstag feiern.



Wenn es den Wasserschaden nicht gegeben hätte, hätte es vielleicht auch nicht die erstaunliche Spätkarriere der Lillian Bassman gegeben – ein Comeback, das Bassman Preise für ihre Verdienste um die Modefotografie einbringen würde und 1996 auch den Art Director’s Club Award, den sie genau 50 Jahre zuvor, 1946, schon einmal gewonnen hat-te. Martin Harrison, einer der führenden Kenner der Mode- und Dokumentarfotografie, hatte die grosse Dame der Lichtbildkunst im September 1991 in ihrer Wohnung in New York besucht und war mit ihr unverhofft auf einen feucht gewordenen Sack alter Fotoarbeiten gestossen. 20 Jahre hatte niemand die teils verklebten, teils vergilbten Aufnahmen gesehen. Bassman auch nicht. Sie hat-te sich nach einer Tätigkeit als Grafikdesignerin in den 1940er-Jahren der kommerziellen Modefotografie für Magazine wie «Vogue» und «Harper’s Bazaar» zugewandt, bevor sie sich ab den 1970er-Jahren der abstrakten Fotokunst und dem Genre Stillleben widmete. Der Inhalt des Sacks war, was aus der Frühzeit ihrer Karriere übrig geblieben war. Harrison ging den Fund mit ihr durch – und war begeistert. Auch Bassman sah ihre frühen Ar-beiten nun mit anderen Augen. Sie begann, das noch brauchbare alte Material neu zu bearbeiten, abstrakter und mysteriöser, und entdeckte 2002, mit 85 Jahren, die Möglichkeiten digitaler Bildbearbeitung mit Photoshop. Manche Fotos wirken wie mit Tinte auf Farbpapier aufgebrachte Malerei. Ihre «Reinterpretationen», wie Bassman sie nann-te, begeisterten eine neue Generation von Bewunderern ihrer Arbeit.

Bassmans Karriere als Fotografin nahm noch einmal Fahrt auf, die Presse überschlug sich. Rund um den Globus kam es zu einem Lillian-Bassman-Revival, mit rund 30 Einzel- sowie 20 Gruppenausstellungen von New York über Moskau bis Zürich. Auch die grosse Retrospektive ihres Gesamt-schaf-fens hat Lillian Bassman noch erlebt: Das Haus der Photographie in den Deichtorhallen Hamburg präsentierte 2009/2010 das so frappierend mo-dern wirkende Lebenswerk der Amerikanerin und das ihres am 8. Februar 2009 verstorbe-nen Mannes Paul Himmel. Auch er war Fotograf. Über 75 Jahre ein Paar, schufen beide ein jeweils eigenständiges fotografisches Œuvre. Nun ist, pünktlich zum 100. Geburtstag, den Bassman am 15. Juni 2017 gefeiert hätte, die erste deutschsprachige Monografie über die Künstlerin erschienen. Verfasst von der in Zürich tätigen Kunsthistorikerin Julia Ryff, der Bassman, die zur Ikone gewordene Grand Old Lady der Modefotografie, noch Ende 2011 für ein langes Interview zur Verfügung stand.

Experimente in der Dunkelkammer

Während des Ersten Weltkrieges 1917 als Tochter jüdischer Einwanderer im New Yorker Stadtteil Brooklyn geboren, war Lillian Bassmans Kindheit und Jugend von der kunstsinnigen und für damalige Verhältnisse ungewöhnlich liberalen Haltung ihrer Eltern Julius, der einen Malerbetrieb aufgebaut hatte, und Clara Bassman geprägt. Im Sommer 1932 teilten sich die Familien Bassman und Himmel, ebenfalls aus Russland eingewanderte Juden, auf Coney Island ein Ferienhaus. So lernte Lillian den drei Jahre älteren Paul Himmel kennen. Als sie gerade mal 15 war, erlaubte Lillians Vater, dass die Teenager unter elterlichem Dach zusammenlebten, erst 1938, als Lillian 21 war, heiraten sie. Bassman und Himmel, ein Bohemien-Paar par excellence, teilten das Interesse für Malerei, Galerien und Museen – Bassman hatten es vor allem die alten Meister wie El Greco angetan – und umgaben sich mit Freunden aus der progressiven Kunstszene. Das Fotografen-Paar bekam später zwei Kinder, Lizzie, die ebenfalls Fotografin wurde, und Eric, heute Chefredaktor eines Kunstbuchverlags. Die Geburt des Sohnes 1951 fiel in dasselbe Jahr wie die Eröffnung des Fotostudios Bassman-Himmel in der East 40th Street in Manhattan. Zu dem Zeitpunkt hatte Bassman bereits eine Karriere hinter sich.

Vor der Heirat hatte Lillian Bassman Künstlern wie dem Bildhauer Chaim Gross sowie den Maler-Zwillingen Moses und Raphael Soyer Modell ge-standen. Nach der Heirat studierte sie Modeillustration am Pratt Institute in Brooklyn. Anschlies-send besuchte sie an der New School for Social Research die Grafikdesign-Klasse von Alexey Brodovitch, dem legendären Art Director des Magazins «Harper‘s Bazaar», und nahm neben später so berühmten Fotografen wie Diane Arbus, Eve Arnold und Richard Avedon sowie Paul Himmel an Brodovitchs Unterricht im Design Laboratory teil. 1942 machte der 1920 aus Russland emigrierte Brodovitch- – er hatte dort unter anderem Bühnenbilder für Sergei Diaghilews progressive Ballets Russes gestaltet – die Studentin zu seiner Assistentin bei «Harper’s Bazaar». Brodovitch, der Euro-päern wie Salvador Dalí, Man Ray, Henri Cartier-Bresson, Erwin Blumenfeld, George Brassaï und dem schweizerisch-amerikanischen Fotografen Robert Frank eine Plattform bot, revolutionierte die Zeitschriftengestaltung. Und Lillian Bassman war mittendrin.

1945 wurde Bassman an der Seite ihres Mentors Brodovitchs Art Direktorin des Heft-Ablegers «Junior Bazaar», dessen kreatives Bild und hochmoderne Layouts sie bis (zur Einstellung des Magazins im Mai) 1948 prägte. Sie tat dies auch, indem sie talentierte neue Fotografen, Models, Redakteure und Werbetexterinnen wie Maeve Brennan förderte. Und auch, indem sie ab 1948 – als eine der ersten Frauen in der Branche – eigene Fotoarbeiten platzierte, wobei sie vom intensiven Austausch mit Blattmachern und Pionieren der Modefotografie wie Penn, Blumenfeld, Beaton und ihrem Ehemann profitierte. Ihr Stil war vom Piktorialismus (Edward Steichen, Alfred Stieglitz) beeinflusst, ihre Technik von beachtlicher Finess-e: Natürliches Licht und gegebene Locations zog sie Shootings im Studio und künstlichen Settings vor, mit den Filmstreifen und Bildern experimentierte sie chemisch und mechanisch, nutzte Gaze und Bleiche, bürstete Prints oder benutzte Deckweiss und Ölkreide, um visuelle Effekte von Haptik zu erzielen. Durch Schattierungen betonte sie, was im Fokus stehen sollte und kreierte so etwas, das, wie sie sagte, «die Kamera nicht gesehen» hatte. 1949 reiste sie nach Paris, um die Frühjahrskollektion im Stil des epochemachenden «New Look» von Dior zu fotografieren. Ihr Kamerablick feierte den für die Nachkriegszeit typischen femininen- Charme à la parisiènne, wenn sie für Magazine wie «Harper’s Bazaar» und Häuser wie Chanel elegante, mondäne und graziöse Frauen inszenierte, elfenhaft, langgliedrig, mit zarter Aura und damenhafter Allüre. Ein besonderes Auge bewies Bassman, die als Mädchen davon geträumt hatte, Tänzerin zu werden, für die An--mut kleiner Bewegungen. Eine erhabene Art von distinguierter Schönheit wollte sie aufs Bild bannen. Diese verkörperte, ausser Hollywood-Star Lauren Bacall, die Bassman um 1950 porträtierte, kaum eine Frau so perfekt wie Bassmans fotogenes Lieblingsmodell Barbara Mullen. Das einstige US-Topmodel, verheiratet mit einem Schweizer, lebt seit 1962 in der Schweiz, und lebt seit langem in Zürich.

Blumen und Muskelmänner

Auch Paul Himmels Werk durchzieht Experimentierkunst. Der Dokumentarfotograf wurde durch seine Teilnahme an der von Edward Steichen kuratierten Ausstellung «The Family of Man» bekannt, die 1955 im Museum of Modern Art zu sehen war. Als Coup gelten Himmels Aufnahmen vom New York City Ballet, auf denen er Tanz in wirbelnden Bewegungsstudien einfing. Himmels Werk entwickelte sich rasch in Richtung freie Kunst. Die für seine Arbeit typischen – durchaus radikalen – Über- und Langzeitbelichtungen wa-ren ihrer Zeit aber so weit voraus, dass es schwer war, kommerzielle Auftraggeber dafür zu gewinnen. So beendete er seine fotografische Karriere, um Psychotherapeut zu werden. 1969 vermietete das Ehepaar seinen Studioraum an die berühmte Farbfeld-Malerin Helen Frankenthaler und 1971 schloss das Fotostudio Himmel-Bassman endgültig. Aus diesem Grund behielt Bassman nur eini-ge Negative ihrer redaktionellen Arbeiten, den Grossteil der Werbeaufnahmen, in denen sie keinen Nutzen mehr sah, vernichtete sie. Himmel zerstörte sogar nahezu sein gesamtes Werk. Lillian- Bassman, enttäuscht von den Entwicklungen ihrer glamourösen Branche, hatte genug von ihrem bisherigen Job. Die Änderungen der «Swingin’ Sixties» missfielen ihr, die in Zeiten des Jugendwahns immer jüngeren Models auch. Nun machte sie mit ihrer Rolleiflex Aufnahmen von Früchten und Blumen und Street Photography. Ab 1985 schuf sie ungewöhnliche (manchmal an den Malstil von Francis Bacon erinnernde) Cibachrome-Männerstudien, zu denen «Muscle Men» in Bodybuilding-Magazinen sie inspiriert hatten. In den 1980er-Jahren verkaufte Lillian Bassman unter dem Label L. B. eine Modekollektion, ab 1985 hatte sie einen Lehrauftrag für Fotografie an der berühmten Parsons New School for Design – so war ihr Name auch jüngeren Kreativen wie eben dem Fotohistoriker Martin Harrison ein Begriff. Nach ihrem fulminanten Comeback ab 1991 fotografierte Bassman für das «New York Times Magazine», für «Vogue», für die Kaufhauskette Neiman Marcus, veröffentlicht auf 24 Sonderseiten von «Harper’s Bazaar». Die französische Fotografin Sarah Moon drehte 2002 den Film «There’s something about Lillian». Ein letzter Auftrag für die deutsche «Vogue» führte die «First Lady der Modefotografie» 2004 noch einmal in die Fashion-Szene. Danach lehnte sie Shooting-Anfragen ab. Ausstellungs-, Buch- und Interviewprojekte sowie Neuinterpretationen ihrer alten Negative mit Photoshop verfolgte sie bis zu ihrem Tod im Februar 2012. Der Zufall will es, dass das Jahr ihres 100. Geburtstages mit dem 150. Jubiläum von «Harper‘s Bazaar» zusammenfällt. Am 19. April wurde es an der Fifth Avenue gross gefeiert. Haushohe Projektionen auf das Empire State Building verwandelten die Nordseite von New Yorks bekanntestem Wolkenkratzer in ein gigantisches Magazincover. Gezeigt wurden die schönsten «Harper’s»-Fotografien aus anderthalb Jahrhunderten. Das abendliche Spektakel war in Manhattan weithin sichtbar. Ein Bassman-Foto aus den 1950er-Jahren bekam besonderen Applaus. Es zeigte, riesengross auf der Hochhausfassade und wortwörtlich über-irdisch schön, Barbara Mullen. 