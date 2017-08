Makabres Geschäft mit Hakenkreuz

USA

7. August 2017

T-Shirt-Firma spricht von einem «Symbol für Liebe und Frieden».

Teespring, eine amerikanische Bekleidungs-Website hat sich eine nicht weniger originelle als makabre Idee ausgedacht, um ihren Umsatz zu erhöhen. Wie die «Jerusalem Post» berichtet, bietet die Website T-Shirts und Sweatshirts an, ver(un)ziert mit grossen Hakenkreuzen. Das Ganze wird als «Symbol der Liebe und des Friedens» offeriert. Die von der Firma KA Designs kreierten und via die Site verkauften Shirts haben alle grosse Hakenkreuze auf der Vorderseite. Ein Hemd zeigt das Nazi-Symbol in Regenbogenfarben mit dem Wort «Peace», auf einem anderem Shirt wird das an so viel Leid und Schmerz erinnernde Nazi-Symbol mit dem Wort «Zen» kombiniert, ein drittes Hemd bringt Hakenkreuze und das Wort «Love» und ein weiteres Modell zeigt eine Spirale aus Hakenkreuzen. In einer Verlautbarung der Firma heisst es, «wir testen Grenzen und stossen sie zum Äussersten. Hakenkreuze als Symbol für Liebe und Frieden. Zusammen können wir Erfolg haben.» Bevor Hitlers Nazi-Regime das Hakenkreuz für sich mit Beschlag belegte, war das Zeichen anerkannt als buddhistisches und hinduistisches Symbol, das positive Botschaften wie Harmonie und gutes Glück verkündete. KA Designs versucht nach eigenen Worten das heute negative Zeichen mit seinen freundschaftlicheren Ursprüngen in Verbindung zu bringen. In einer Facebook-Post kritiserte Arsen Ostrovsky, Exekutivdirektor des Israelisch-Jüdischen Kongresses, die Hemden als «obszön und abscheulich». Möglicherweise war das Hakenkreuz einst ein Symbol des Friedens, schrieb er, doch damit werde es heute sicherlich nicht assoziiert. Hoffentlich werde das Management der Firma die «Grösse ihres Fehlers und die Beleidigung, die es verursacht hat» begreifen und die Sache unverzüglich abbrechen. [TA]