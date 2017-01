Makabrer Christbaumschmuck

OSTJERUSALEM

3. Januar 2017

Begeisterung für Bilder von «Märtyrern», die beim Versuch getötet wurden, Juden zu ermorden.

Begeisterung unter prominenten palästinensischen Muslimen und Christen hat ein Weihnachtsbaum in Ostjerusalem ausgelöst, der mit Fotografien arabischer «Märtyrer» geschmückt war, die bei der Verübung von Terrorakten gegen Juden getötet worden sind. Das berichtete der israelische TV-Kanal 2 am Sonntag. Gemäss dem Bericht war der wohl prominenteste Bewunderer Theodosios, der Erzbischof von Sebastia des Griechisch-Orthodoxen Patriarchats von Jerusalem, der Passanten von der Wichtigkeit des Kampfes des palästinensischen Volks für ihr Land und die heiligen Stätten erzählte. Der Baum stelle laut Theodosios eine «Weihnachtsbotschaft vom Herzen Palästinas» dar, dass «wir eine Nation sind, die eine Sache verteidigt»: Standfest zu sein und im Heiligen zu bleiben.» Andere Leute, die ebenfalls im Vorbeigehen einen Blick auf den speziellen Baum warfen, waren laut Kanal 2 noch eindeutiger in ihrem Lob für die Terroristen. Sie gingen sogar so weit, all Jene über allen Klee zu loben, die im Verlaufe der so genannten «al-Quds-Intifada» gestorben sind. Dieser Aufstand begann im September 2015. Kanal 2 zeigte Videobilder vom israelischen Grenzschutzpolizisten, die spät in der Nacht aufmarschierten und die von den Ästen herabhängenden Fotografien der «Märtyrer» entfernten. [TA]