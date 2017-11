Mahmoud Abbas begibt sich unerwartet nach Saudi-Arabien

PALÄSTINENSERPRÄSIDENT AUF REISEN

7. November 2017

Zuvor Treffen in Sharmel-Sheikh mit dem ägyptischen Präsidenten.

In einer vorgängig nicht angekündigten Reise begab sich Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas am Montag nach Saudi-Arabien, wo Treffen mit König Salman und Kronprinz Moahmmed bin Salman vorgesehen waren. Abbas reiste dem Vernehmen nach via Sharm el-Sheikh, wo er vor seinem Abflug nach Riad noch mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sissi konferierte. Bassam al-Agha, der palästinensische Botschafter in Saudi-Arabien, erklärte am Montag gegenüber dem palästinensischen Radio, es sollen Themen besprochen werden, die sowohl die Palästinenser betreffen als auch Angelegenheiten internationaler Natur. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die kürzliche Reise der Amerikaner Jared Kushner und Jason Greenblatt nach Riad zu den Gesprächsthemen gehören werden. Darüber hinaus dürften auch die Wirtschaftshilfe an die Palästinensische Behörde und die Rehabilitierung des Gazastreifens im Anschluss an die innerpalästinensische Versöhnung auf der Traktandenliste stehen. Schliesslich würde nicht überraschen, wenn die Saudis die iranische Verwicklung in die palästinensische Szene interessieren dürfte, vor allem vor dem Hintergrund der kürzlichen Reise von Hamas-Offiziellen nach Teheran. Auch die Auswirkungen auf den Rücktritt des libanesischen Premierministers Saad al-Hariri dürfte behandelt werden. [TA]