Maestro Mehta legt den Dirigentenstab aus der Hand

ISRAEL-PHILHARMONIE

27. Dezember 2016

Nach über 30 Jahren verlässt der Dirigent das IPO im Oktober 2018.

Zubin Mehta, der legendäre indisch-europäisch-amerikanische Dirigent des Israelisch Philharmonischen Orchesters (IPO) verlässt das bekannte israelische Musikensemble nach einer 55 Jahre dauernden musikalischen Verbundenheit, über 30 Jahre davon an der Spitze des IPO. Die erfolgreiche «Ehe» zwischen Mehta und dem israelischen Vorzeigeorchesters begann mit dem ersten gemeinsamen Auftritt im Jahre 1961 und zog sich durch über 2000 Konzerte hindurch. 1981 wurde Mehta auf Lebzeiten zum IPO-Dirigenten ernannt, nachdem er bereits 1977 dessen musikalischer Direktor geworden war. Was den zeitlichen Rahmen von Mehtas Karriere angeht, kommt ihr nur das 50jährige Zusammenwirken Willem Mengelbergs mit dem Concertgebouw Orchester in Amsterdam gleich. In der Einführung zu seiner 2007 auf hebräisch erschienenen Biografie («The Score of my Life») schrieb Zubin Mehta, er hatte gehofft, er würde das IPO zu Auftritten in Amman, Damaskus und Kairo begleiten können. Er habe auch die Hoffnung gehabt, einen palästinensischen Musiker in sein Orchester aufnehmen zu können. In einem Interview meinte der Dirigent dieses Jahr: «Ich bewundere die Israeli... für ihre Geduld mit der Status-quo-Politik, welche ihre derzeitige Regierung verfolgt. Eine Situation ohne jeden Fortschritt. Ich mache mir grosse Sorgen darüber, als jemand, der Israels Image in der ganzen Welt gut kennt. Israel ist isoliert, und ich wiederhole es: Isoliert.» [TA]