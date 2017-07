Madame Europa

INTERVIEW

Katja Behling, 7. Juli 2017

Simone Veil führte ein europäisches Jahrhundertleben, sie überlebte den Holocaust, wurde Spitzenpolitikerin, Publizistin und Repräsentantin des französischen Feminismus – nun ist die erste Präsidentin des Europaparlaments gestorben.



Simone Veil (1927–2017) war die Symbolfigur einer ganzen Generation, eine charismatische Repräsentantin der politischen Szene Frankreichs, eine – wie zuvor die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir – populäre und viel bewunderte Streiterin- für die Rechte der Frauen, eine leidenschaftliche Europäerin auf nationalem und internationalem Parkett. Veil führte ein Leben, in dem sich sowohl das Gute als auch das zutiefst Tragische des 20. Jahrhunderts spiegeln, indem sie den epochemachenden Persönlichkeiten ihrer Zeit be-gegnete, von Papst Johannes II. über Bill Clinton bis Nelson Mandela. Neben François Mitterrand und Helmut Kohl galt Veil als eine Galionsfigur der zusammenfindenden europäischen Gemeinschaft. Über Jahrzehnte eine der bekanntesten Intellektuellen Europas, verkörperte sie vor allem das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit.

Vorkämpferin für Frauenrechte

Simone Annie Jacob kam im Juli 1927 in Nizza zur Welt, als jüngstes von vier Kindern des Architekten André Jacob und seiner Frau Yvonne. Die Familie war stolz auf den kulturellen jüdischen Hintergrund der Familie, jedoch nicht religiös, sondern säkular, republikanisch und patriotisch eingestellt. 1944 wurde Simone mit ihrer Mutter und ihrer ältesten Schwester deportiert und war in den Konzentrationslagern Auschwitz und Bergen-Belsen inhaftiert. Die Schwestern wurden am 15. April 1945 befreit. Ihre Mutter aber war Wochen zuvor dem Typhus erlegen. Eine andere Schwester, die sich im Widerstand engagiert- hatte, war nach Ravensbrück verschleppt worden, sie überlebte ebenfalls, der Vater und der Bruder jedoch kehrten nicht zurück. In der Nachkriegszeit- studierte Simone Jacob in Paris Rechtswissenschaften und heiratete 1946 Antoine Veil (1926–2013), der ebenfalls ein herausragender Repräsentant und Akteur in Politik- und Staatswesen Frankreichs wurde. Mit ihm, der eine Diplomatenlaufbahn einschlug, lebte Simone Veil ab 1950 eine Zeitlang im hessischen Wiesbaden, wo heute eine Strasse nach ihr benannt ist.

Sprecherin der französischen Frauenbewegung

1957 begann die erst 29-Jährige ihre Karriere im französischen Justizministerium. 1970 bis 1974 hatte die jüdische Juristin als erste Frau das Amt des Generalsekretärs des Conseil Supérieur de la magistrature inne. Anschliessend setzte sie sich als Gesundheits-, dann auch Sozial- und Familienministerin unter Valérie Giscard d’Estaing für Behinderte, benachteiligte Kinder sowie die Rechte von Gefängnisinsassen ein, erleichterte den Zugang zu Verhütungsmitteln und stritt für die Liberalisierung des Abtreibungsparagrafen: Selbst dreifache Mutter, wurde die junge Ministerin in den siebziger Jahren zur Vorkämpferin für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, eine der heikelsten politischen Entscheidungen der damaligen Regierung. Frankreich führte Ende 1974 die Fristenlösung ein, das Recht von Frauen auf straffreie Abtreibung in den ersten drei Monaten. Gegner der Liberalisierung sprachen von einem «mörderischen Akt» und zogen Vergleiche zu den NS-Euthanasie-Programmen. Dieses Gefecht, als «Lex Veil» mit ihrem Namen zutiefst verbunden, machte die elegante «Madame le Ministre» zu einer Symbolfigur der französischen Frauenbewegung. Der Fall der moralischen Schranke – im traditionell katholisch geprägten Frankreich – erschütterte das Wertesystem in seinen Grundfesten und katalysierte ab Mitte der siebziger Jahre einen folgenreichen gesellschaft-lichen Wandel, über Landesgrenzen hinweg: Auch die deutsche Feministin Alice Schwarzer, die da-mals in Frankreich lebte, wo sie als Journalistin arbeitete und in der Pariser Frauenbewegung aktiv war, war von Veils emanzipatorischen Vorstössen beeinflusst. Veil wurde sogar als künftige Präsidentin gehandelt, doch nachdem sie bei der Nominierung für das Amt der Pariser Bürger-meisterin gescheitert war, soll der damalige Innenminister ausgesprochen haben, was viele dachten: Paris gibt sich keiner Frau hin – einer jüdischen schon gar nicht.

Eine politische Karriere

Ab 1979 Abgeordnete (zunächst als Kandidatin der UDF, dann des CDS) im Europäischen Parlament, wurde Simone Veil auch dessen Präsidentin, und als auf diesem Posten des erstmals direkt gewählten Europäischen Parlaments erste Frau, die überhaupt das Amt des Präsidenten einer EU-Institution innehatte, schrieb sie Geschichte. Sie hatte dieses hohe Amt von 1979 bis 1982 inne und erhielt schon 1981 für ihre Verdienste um den europäischen Einigungsprozess den internationalen Karlspreis der Stadt Aachen. Veil fungierte zu-dem als Vorsitzende des Rechtsausschusses und Mitglied der Ausschüsse für Umweltfragen, für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit sowie für Menschenrechte. Ausserdem war die Französin Mitglied des 1990 eingerichteten Ausschusses für die deutsche Wiedervereinigung und stand der liberalen Fraktion des Europäischen Parlaments vor. Nach 14 Jahren Tätigkeit im Europä-ischen Parlament kehrte Veil in die französische Politik zurück, um ab 1993 abermals als Ministerin für Soziales, Gesundheit und Stadtpolitik zu dienen. Sie verfolgte weiterhin eine dichte politische Agenda, war Mitglied des französischen Verfassungsrats, 2000 bis 2007 Präsidentin der Fondation pour la mémoire de la Shoa und unterstützte den französischen Verband, der, in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, die Interessen von Opfern von Kriegsverbrechen beziehungsweise Verbrechen gegen die Menschlichkeit vertritt. Veil selbst führte ihren «kompromisslosen Humanismus» («New York Times») auf den Einfluss ihrer im Konzentrationslager (KZ) ermordeten Mutter zurück.

«Gewissen der EU»

Simone Veil blieb zeitlebens eine eindringliche Mahnerin und erinnerte an die Schrecken des Holocaust. 2004 sprach sie aus Anlass des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus vor dem Deutschen Bundestag. 2005 besuchte sie mit Präsident Jacques Chirac das einstige KZ Auschwitz-Birkenau, um an den 60. Jahrestag der Befreiung des Lagers zu erinnern – und ihre eigene. «Und dennoch leben» ist die deutsche Ausgabe ihrer Autobiografie betitelt, die 2009 erschien. Vor dem Hintergrund ihrer Erfahrungen als Überlebende, deren Eltern und Bruder ums Leben kamen, trat sie später für Freundschaft und Versöhnung ein und kritisierte die französische Nachkriegspolitik, die die Auf-arbeitung der Vichy-Verbrechen lange vernachlässigt hat. Sie sei zutiefst davon überzeugt, dass die europäische Einheit, der Frieden in Europa, vor allem von der deutsch-französischen Freundschaft abhänge, sagte Veil 2010 bei der Verleihung des Heinrich-Heine-Literaturpreises in Düsseldorf.

Simone Veils Popularität diesseits und jen-seits des Rheins war bis zuletzt ungebrochen. Als sich die Nachricht über ihren Todes verbreitete, würdigten Politiker aus allen Lagern die 89 Jahre alt gewordene Grande Dame, die seit 2008 auch Mitglied der honorigen Académie française war, als herausragende Persönlichkeit, die ihre Zeit geprägt hat. Sie bleibe «unsterblich», so das Re-sümee des früheren Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani bezeichnete Simone Veil als «bedeutende Präsidentin des Europäischen Parlaments, als Gewissen der EU, Kämpferin gegen Antisemitismus und Verteidigerin der Frauenrechte». Frankreichs neu-er Staatschef Emmanuel Macron gab in seiner offiziellen Kondolenzadresse der Hoffnung Ausdruck, Simone Veils Beispiel möge «unsere Landsleute inspirieren, die in ihr das Beste Frankreichs finden werden». Macron erwähnte die Verdienste der Verstorbenen auch im Rahmen des europä-ischen Staatsakts für den ebenfalls im Juni verschiedenen «Kanzler der deutschen Einheit» Helmut Kohl in Strassburg am vergangenen Samstag. Madame Veil, nach der seit 2011 der Platz vor dem Europäischen Parlament in Brüssel benannt ist, war am 30. Juni, dem Tag vor der Trauerzeremonie für Kohl, gestorben. Europa hat in diesen Wochen zwei ausserordentlich grosse Europäer verloren. 