Macron kommt im Frühling

FRANKREICH-ISRAEL

30. August 2017

Der französische Präsident kündigt Israelbesuch an.

Im kommenden Frühling wird der französische Präsident Emmanuel Macron israel und die Region im Bestreben besuchen, den israelisch-französischen Friedensprozess voranzubringen. Das berichteten Nachrichtenagenturen am Dienstag. Macrons Reise wird laut Berichten auch Zwischenhalte in Jordanien, Libanon und der Palästinensischen Behörde einschliessen. De relativ neue französische Präsident unterstützt die Zweistaatenlösung und hofft, dass seine Reise in die Region die Herbeiführung einer Beendigung des Konflikts erleichtern wird. Nimmt man sich allerdings die Rede zum Massstab, die Premierminister Binyamin Netanyahu am Montag anlässlich des 50. Jahrestags des Beginn des israelischen Siedlungswerks in der Westbanksiedlung Barkan gehalten hat, fragt man sich iun guten Treuen, wo es da noch Raum für Kompromisse gibt. Sagte der Regierungschef doch: «Das Entwurzeln von Siedlungen wird keinen Frieden bringen. Wir sind gekommen, um für immer zu bleiben. Samaria ist der Schlüssel zu unserer Zukunft.» [JU]