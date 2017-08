Luxuswohnungen auf Terrain von ehemaligem Friedhof?

WEISSRUSSLAND

29. August 2017

Ein Richter in Weissrussland ebnete den Weg für den Bau eines Appartmenthauses über dem Gebiet von zwei ehemaligen jüdischen Friedhöfen.

In einem unabhängigen Zwischenfall zerstörten zunächst nicht identifizierte Individuen 24 Grabsteine auf einem jüdischen Friedhof in der Ukraine. Eduard Dolinsky, Direktor des ukrainisch-jüdischen Komitees, schrieb, dass der Zwischenfall in der Ukraine auf dem jüdischen Friedhof von Svaliava im Westen des Landes entdeckt worden ist. Die Polizei hatte zunächst keine Verdächtigten gefunden. Schon früher war bei Bauarbeiten unweit der ukrainischen Stadt Ivano-Frankivska ein Massengrab entdeckt worden. Zuerst waren die Bauarbeiten eingestellt worden, weil die Verantwortlichen anfänglich glaubten, die gefundenen Knochen hätten Juden in einem benachbarten Friedhof gehört. Effektiv schien aber die Meinung vorzuherrschen, es hab sich um nichtjüdische Opfer gehandelt, die das Opfer von kommunistischen Säuberungen geworden sind. [JU]