Luftverteidigungssystem «David’s Sling» einsatzbereit

LUFTWAFFENBASIS HATZOR

3. April 2017

Premier Netanyahu: «Ein wichtiger Meilenstein für die anti-Raketentechnologien».

Wirklich überraschend kommt die Meldung von der operationellen Integration des neuen Luftverteidigungssystems «David’s Sling» ins IDF-Verteidigungskonzept nicht. Angesicht der unablässigen Warnungen feindlicher Staaten und Organisationen (Iran, Hamas und Hizbollah, um nur die gewichtigsten zu nennen) vor bevorstehenden Raketenangriffen auf das Territorium des jüdischen Staates war es nur eine Frage der Zeit, bis dieses für das Abfangen von Mittelstreckenraketen gedachte System israelisch-amerikanischer Provenienz einsatzbereit sein würde. Zusammen mit den Raketenabwehrsystemen «Iron Dome» (gegen Kurzstreckenprojektile wie Kassem oder Katyusha) und «Arrow» (gegen komplexe ballistische Langstreckenraketen, wie die syrischen Scuds oder die iranische Shihab) stellt der «David’s Sling» (unter anderem gedacht gegen die grosse M-600 der Hizbollah) die Konsolidierung des vollständigen IDF-Raketenabwehrsystems dar. Am Sonntag wurde der bis jetzt fehlende Teil des Systems an einer Zeremonie auf der Luftwaffenbasis Hatzor in Anwesenheit von Premier Netanyahu, Verteidigungsminister Lieberman und Generalstabschef Eisenkot und hochrangigen Vertretern der amerikanischen Partner eingeweiht. Sicher nich unberechtigt sprach Netanyahu dabei von einem «wichtigen Meilenstein für die anti-Raketentechnologien». Als Brigadegeneral Zvika Haimovitch, Kommandant der Luftabwehrdivision, gefragt wurde ob eines der Systeme in der Lage sei, die sich in der Hand der Hamas im Gazastreifen befindlichen Raketen mit ihren relativ schweren Sprengköpfen abzufangen, wies er auf den Rüstungswettkampf hin, den Israel und die feindlichen Kreise mit voller Kraft betreiben würden: «In diesem Wettkampf wollen wir stets der anderen Seite voraus sein», sagte der Brigadegeneral. «Davids Sling gibt uns eine weitere Schicht, eine zusätzliche Fähigkeit, und ich bin überzeugt, dass das neue System komplexer sein wird, doch es wird auch von einem wirkungsvolleren und qualifizierterem Veteidigungssystem profitieren können.» Der Regierungschef fügte hinzu, dass Israel fortfahre, die Welt auf diesem Gebiet anzuführen. «Wer uns schlagen will», sagte er, «wird geschlagen werden, und wer unsere Existenz bedrohen will, wird seine eigene Existenz gefährden.» [JU]