Londons Ex-Bürgermeister unter Antisemitismus-Vorwürfen

LONDON

29. März 2017

Im Vorfeld einer Disziplinaranhörung vor der Labour-Partei verteidigt sich der frühere Londoner Bürgermeister Ken Livingstone gegen an ihn gerichtete Antisemitismus-Vorwürfe.

Livingstone veröffentlichte am Dienstag ein 17-seitiges Communiqué, das er im späteren Verlauf der Woche dem National Constitutional Committee seiner Partei präsentieren wird. Labour suspendierte seine Partei-Mitgliedschaft im Gefolge eines BBC-Radiointerviews, das er im April 2016 gegeben hatte. Darin soll er gesagt haben, man solle sich daran erinnern, dass Hitler bei seiner Wahl 1932 die Politik verfolgte, wonach Juden nach Israel verbracht werden sollten und demgemäss den Zionismus unterstützte. Diese Aussage machte er im Zusammenhang mit seiner Verteidigung der Labour-Abgeordneten Naz Shah, welche im April 2014 aus der Partei ausgeschlossen worden war, weil sie in einem Facebook-Post vorgeschlagen hatte, dass Israeli in grosser Zahl nach den USA umgesiedelt werden sollten. Dafür entschuldigte sie sich einen Tag später. Zu seiner eigenen Verteidigung sagte Livingstone nach seiner Suspendierung, er habe weder gesagt, dass Hitler ein Zionist gewesen sei, noch habe er eine Regel der Partei gebrochen. Er werde aber vom rechten Labour-Flügel angegriffen, weil er sich für die Palästinenser einsetze. Seine Suspendierung erfolgte zu einem Zeitpunkt, nachdem dem Labour-Parteichef Jeremy Corbyn vorgeworfen worden war, dass er zu wenig zur Bekämpfung eines in der Partei aufflackernden Antisemitismus unternehme. Bemerkenswert ist, dass bei der Anhörung vor dem Partei-Komitee fünf jüdische Labour-Mitglieder zu seinen Gunsten aussagen wollen. Livingston amtete zweimal als Bürgermeister von London, nämlich von 1981 bis 1986 und von 2000 bis 2008. [MS]