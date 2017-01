London blockiert Annahme der Pariser Schlussresolution durch EU-Rat

GROSSBRITANNIEN

17. Januar 2017

Nur niedrigrangige britische Delegation an der Friedenskonferenz.

Grossbritannien verhinderte am Montagnachmittag einen Beschluss des aussenpolitischen Rats der EU, die Schlussresolution der Pariser Nahost-Friedenskonferenz anzunehmen. Dieser Schritt ist höchst ungewöhnlich und kommt einen Tag nachdem die Briten sich weigerten, das Schlussdokument der Pariser Konferenz mit zu unterzeichnen. Als Ausdruck ihres Missvergnügens ob des Verhaltens Frankreichs entsandte London nur eine niedrigrangige Delegation mit Beobachterstatus nach Paris. «Wir haben konkrete Reservationen gegenüber einer internationalen Konferenz», heisst es in einer Verlautbarung des Londoner Foreign Office, «die den Frieden zwischen den Parteien fördern soll, diese aber nicht in die Konferenz involviert, sondern die effektiv gegen den Willen Israels stattfindet, und erst noch wenige Tage vor dem Übergang zu einem neuen US-Präsidenten einberufen worden ist, obwohl doch Washington der letztliche Garant eines jeden Abkommens sein wird.» Es bestünden daher Risiken, dass diese Konferenz die Positionen zu einem Zeitpunkt verhärte, an dem man die Voraussetzungen für Frieden ermutigen sollte. [TA]