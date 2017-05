Lohnende Geschäfte

NEU-DELHI

24. Mai 2017

Die Rüstungskooperation zwischen Israel und Indien gestaltet sich offensichtlich stets enger. Die staatliche Israel Aerospace Industries (IAI) hat nach eigenen Angaben einen 630 Millionen Dollar starken Vertrag unterzeichnet, der die Lieferung von Luft- und Raketenabwehrsystemen für vier Schiffe der indischen Marine vorsieht. Das «Long Range Surface to Air Missile»-System, wie es in Fachkreisen bekannt ist, gilt als die Marine-Version des israelischen Langstrecken-Boden-Luft-Raketensystems Barak-8. Im April hatte die IAI bereits einen Vertrag im Wert von fast zwei Milliarden Dollar an Land gezogen, der die Lieferung von Raketenabwehrsystemen an die indische Armee und Marine vorsieht. Erst kürzlich ist Barak-8 an Bord eines indischen Marineschiffs erfolgreich getestet worden.