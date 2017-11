Lizzie Doron an der BuchBasel

BASEL

17. November 2017

Während des internationalen Literaturfestivals BuchBasel war die israelische Autorin Lizzie Doron (Foto) zu Gast in Basel. Am Anlass «Unerhört!: Sweet Occupation» hat sie im Volkshaus aus ihrem neuen Buch gelesen und über ihr Werk gesprochen, das in Israel stark kritisiert und auch nicht verlegt wird. In «Sweet Occupa-tion» hat Lizzie Doron ehemalige Terroristen aus den besetzten Gebieten und zwei ehemalige israelische Soldaten getroffen, die den Dienst an der Waffe verweigert haben. Alle fünf Männer sassen im Gefängnis und haben anschliessend die Friedenskämpfer-Bewegung gegründet. Entstanden ist ein Roman über eine Alternative zum Hass im Israel-Palästina-Konflikt – mit dem sich Doron, die mittlerweile auch in Berlin lebt, in ihrer Heimat nicht nur Freunde macht (tachles berichtete). Der Anlass, der von Jennifer Khakshouri moderiert wurde, fand in Kooperation mit dem New Israel Fund statt. Aus Lizzie Dorons Buch gelesen hat Cathrin Störmer. [VW]