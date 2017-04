Livingstone wegen Hitler-Zionismus-Bemerkung für ein Jahr von Labour suspendiert

LONDON

5. April 2017

Jüdische Reaktion: Unzufrieden, dass ex-Bürgermeister nicht ausgeschlossen wurde.

Der ehemalige Londoner Bürgermeister Ken Livingstone ist wegen seines unter anderem in einem BBC-Interview gemachten Kommentars, Hitler sei eigentlich ein Zionist gewesen, für ein Jahr von der britischen Labour-Partei suspendiert worden. Das berichtete die Zeitung «The Guardian» am Dienstag. Die Dachorganisation Jewish Leadership Council (JLC) kritisierte die Partei für ihr offensichtliches Unvermögen, Livingstone permanent auszuschliessen. Man sei «extrem enttäuscht und schockiert» über die Entscheidung, welche unterstreiche wie Labour die Notwendigkei ignoriere, die «historischen, aber gebrochenen Beziehungen zur jüdischen Gemeinschaft» zu reparieren. Livingstone habe in seiner sich über 40 Jahre hinweg erstreckenden Karriere die jüdische Gemeinschaft immer wieder durch eine Serie von unangebrachten, arroganten Bemerkungen verärgert, heisst es in der Erklärung des JLC weiter. [TA]