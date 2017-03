Literaturverführung pur

LEIPZIG

Valerie Wendenburg, 24. März 2017

Gestern wurde in Leipzig die diesjährige Buchmesse eröffnet, die sich in diesem Jahr vor allem der Literatur, der Gesellschaft und der Politik des aktuellen Schwerpunktlandes Litauen widmet. Politisch wird es bei der Leipziger Buchmesse auch hinsichtlich des Programmschwerpunkts «Europa 21». Literarisch geht es besonders beim Lesefest «Leipzig liest» zu, das Lesungen auf der Messe und an mehr als 350 Orten in der Stadt bietet. «Leipzig liest ist Literaturverführung par excellence» hiesst es in der Ankündigung, und es werden Literatur-Prominenz aus dem In- und Ausland, Newcomer, Schau-

spieler oder Pop-Grössen das gesamte Spektrum des Buchmarktes aufzeigen. In diesem Jahr werden 3300 Autoren und Mitwirkende in 3400 Veran-

staltungen an 571 Orten das gedruckte, gezeichnete und vertonte Wort feiern. Neben dem literarischen Programm wird zudem ein vielfältiges Programm mit Fachvorträgen, Diskussionen, Beratungsangeboten geboten. Zu Gast sind auch zahlreiche jüdische Autoren, unter anderem werden Olga Grjasnowa, Eva Menasse, Mira Magén, Eli Nechama, Wladimir Kaminer oder Shahak Shapira die Leipziger Buchmesse noch bis Sonntag zu bereichern.

www.leipziger-buchmesse.de