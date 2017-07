Linksgerichtete Partei distanziert sich von Beschneidungs-Verbot

AMSTERDAM

31. Juli 2017

Jugendliche Parteiaktivisten haben entsprechenden Aufruf lanciert.



Die linksgerichtete D66, ein potentieller Koalitionspartner in Holland, hat sich von einem Aufruf einer Anzahl seiner jugendlichen Aktivisten zum Verbot der Beschneidung distanziert. In einem Email an eine jüdische Nachrichtenagentur schrieb Roy Kramer, ein Sprecher der D66, seine Partei habe keine offizielle Position für nicht-medizinische Beschneidungen von noch nicht 18jährige Buben. Das Thema sei noch nie im Parlament debattiert worden, weshalb die D66 noch nie eine Stellung bezogen habe. Die D66, die bei den Wahlen vom März 19 Sitze im Unterhaus des holländischen Parlaments errungen hatte, steht mit der herrschenden Partei «Volkspartei für Frieden und Demokratie» über die Bildung einer Koalition im Gespräch. In einem im Mai in der links ausgerichteten Zeitung «NRC Handelsblad» erschienenen Editorial haben Vertreter der «Jonge Democraten» sich für die Verwirklichung eine Regierungspolitik ausgesprochen, welche jegliche nichtmedizinischen Beschneidungen von Kindern ablehnen würde. Sie schlugen eine obligatorische Warteperiode vor, in der Kinder, deren Eltern die Beschneidung durchführen wollen, den Schritt überdenken konnten. Nur wenn die Kinder nach dieser Wartezeit die Beschneidung befürworten, könnte der Staat dem Eingriff zustimmen. Dem hielt Bart Vink, ein jüdisches Mitglied von D66, entgegen, dass eine solche Evaluierungsperiode unmöglich sei, weil Juden mit acht Tagen beschnitten würden. Eine Annahme des Vorschlags der zwei D66-Mitglieder würde daher de facto auf einen Bann der Beschneidung hinauslaufen. Viele europäische Säkularisten und rechtsextreme Anhänger eines Verbots lehnen die von Muslimen und Juden durchgeführte Beschneidung von Minderjährigen als Verletzung des Kinderrechts oder als ausländische Sitte ab. Im Jahre 2012 sah man in Teilen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz kurzzeitige Verbote der Beschneidung an Minderjährigen als Folge eines deutschen Gerichtsurteils, das von einem «grausamen Missbrauch» von Kindern sprach. Dem Urteil wurde aber widersprochen. [TA]