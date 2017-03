Links-Partei gespalten über Beschneidungsverbot

NORWEGEN

21. März 2017

Viele Säkulare Europas sprechen von einer «grausamen Verletzung der Kinderrechte».

Der Vorschlag, ein Verbot der rituellen Beschneidung einzuführen und den Akt als Kindsmissbrauch zu brandmarken, spaltet die Führung einer liberalen Partei in Norwegen, die andererseits den Kontakt sucht zu muslimischen Immigranten. Kari Elisabeth Kaski, Sekretärin der Sozialistischen Linken, setzt sich für eine Sprache ein, die das Verbot in der offiziellen Plattform der Partei während einer Generalversammlung der Partei am Wochenende unterstützt. Demnach würde das Mindestalter für eine nicht-medizinische Beschneidung für Buben bei 15 Jahren liegen, deren Zustimmung vorausgesetzt. Juden beschneiden ihre Söhne bekanntlich im Alter von acht Tagen, während das Alter bei den Muslimen variiert, doch die Zeremonie findet immer vor dem 13. Altersjahr des Jungen statt. - Die Parteiführer Audun Lysbakken und Snorre Valen widersetzen sich dem Plan. «Für norwegische Juden wäre ein solcher Bann schwer zu verkraften», sagte Lysbakken. «Aus der Sicht einer Minderheit ist dieser Vorschlag sehr besorgniserregend, und ich hoffe, dass seine Befürworter es sich nochmals überlegen werden.» Die Debatte innerhalb der Partei, die mit sieben der total 169 Sitze im Parlament vertreten ist, ist Teil eines grösseren Dilemmas, mit dem linksgerichtete Parteien in Europa konfrontiert werden. Oft müssen sie nämlich ihr Einstehen für Minderheitenrechte mit einer säkularen Agenda ins Gleichgewicht bringen, die viele Mitglieder von Glaubensgruppen als intolerant ansehen. Viele Säkulare in Europa betrachten die Beschneidung von Minderjährigen, so wie Juden und Muslime sie praktizieren, als «grausame Verletzung von Kinderrechten». Ervin Kohn, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde von Norwegen, äusserte sich dieser Tage in einem Interview äusserst kritisch über Politiker von progressiven Parteien wie der Sozialistischen Linken. Wer ein Verbot anstrebe, sagte er, operiere mit einer Intoleranz und einer Ethnozentrik der übelsten Art. «Sie heben sich selbst auf ein Podest und halten daran fest, dass zwei Milliarden der Weltbevölkerung sich irren.» [TA]