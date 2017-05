JARED KUSHNER

Jacques Ungar, 24. Mai 2017

In jüdischen Kreisen kennt man das geflügelte Wort vom Rabbiner, der kurz vor dem Eintritt der Dunkelheit noch rechtzeitig vor Schabbat nach Hause gelangen wollte, dies wegen des mit aller Eile herannahenden Ruhetags aber mit natürlichen Mitteln nicht bewerkstelligen konnte. Flugs gab er seinem Pferd die Peitsche und meinte laut Volksmund: «Links ist Schabbes, rechts ist Schabbes, und ich fahr in der Mitte durch.» Jüdische Geistesgrössen dieser Art gibt es auch heute noch. Das jüngste Beispiel betrifft keinen Unwichtigeren als Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump und dessen Sonderberater für den Nahen Osten. Ein Offizieller des Weissen Hauses bestätigte, dass ein Rabbiner Kushner und seiner Frau Ivanka die Erlaubnis erteilt habe, am Schabbat mit Papa Trump nach Saudi-Arabien zu fliegen, seiner ersten- Station in Nahost. Es wurden keine Namen genannt. Weder jener des Offiziellen noch jener des Rab-biners, der die brisante Schabbat-Dispens erteilt haben soll. Solche Dispensen werden in der Welt der Halacha hin und wieder ausgesprochen. Fast immer geht es dabei um Lebensgefahr oder Lebensrettung. Das dürfte wohl auf Jared Kushner nicht zutreffen. Es ist anzunehmen, dass das Ehepaar Kushner sich pro-blemlos am Samstagabend im Privatjet nach Riad hätte fliegen lassen können, denn einen knappen Tag lang hätte der Präsident die Festung auch ohne den Rat seines Sonderberaters halten können. Oder nicht? Dann wäre er tatsächlich am falschen Posten. Ganz abgesehen davon, welche Lanze Jared und Ivanka Trump für das gelebte Judentum hätten brechen können, hätten sie bei allen politischen Zwängen der Verlockung widerstanden und den Schabbat nicht derart eklatant verletzt.