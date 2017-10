Likud-Kreise kritisieren das Benehmen des Premierministers

ISRAEL

31. Oktober 2017

Netanyahu scheint von Berichten um seine Frau ablenken zu wollen.

Hochrangige Likud-Kreise kritisierten am Sonntagabend gegenüber der Zeitung «Haaretz» das Benehmen von Premierminister Binyamin Netanyahu und seines inneren Zirkels. Es sei, so meinten die genannten Kreise, die Atmosphäre einer künstlichen Koalitionskrise geschaffen worden, um die Medien davon abzuhalten, sich mit den Untersuchungen gegen Netanyahu und seine Frau Sara zu befassen. Die Krise entwickelte sich rund um die Forderung des Likuds, am Sonntag über eine Gesetzesvorlage abzustimmen, welche die Untersuchung eines amtierenden Premierministers verbieten würde. Das wiederum führte zur Verschiebung der Diskussionen über alle anderen anstehenden Gesetzesvorlagen der gesetzgebenden Ministerkommission. Die kritischen Likudpolitiker nannten die bewusste Gesetzesvorlage «heisse Luft», die vor allem den Zweck verfolge, die Medien beschäftigt zu halten. [TA]