Lieber forfait geben als gegen Israeli antreten

PALÄSTINENSISCHE SPORTLER

22. August 2017

Palästinensisches Olympisches Komitee stellt Politik über Sport.



In seinem jüngsten Bulletin zitiert die israelische Organisation «Palestinian Media Watch» (PMW) den palästinensischen Boxer Sultan Abu Al-Haj wie folgt: «Es ist verboten, sich mit Israeli zu messen, denn es ist unter unserer Würde, gegen sie anzutreten und sie als Staat Israel anzuerkennen. Das Palästinensische Olympische Komitee hat den Entscheid getroffen, und als Sportler kann ich mich ihm nicht widersetzen.» - Dazu nimmt Itamar Marcus von PMW wie folgt Stellung: «Der PMW appelliert an das Internationale Olympische Komitee und an die FIFA, die palästinensische Teilnahme im ganzen internationalen Sportbereich so lange zu suspendieren bis Jibril Rajoub, Vorsitzender des Palästinensischen Olympischen Komitees und des Palästinensischen Fussballverbands, sich entschuldigt für die Verletzung der fundamentalen Grundsätze des internationalen Sports und sich zu Gunsten einer künftigen Beteiligung mit Israeli verpflichtet.» [TA]