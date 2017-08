Liberalere Regeln für «Crypto-Juden»

ISRAEL

28. August 2017

Ein staatliches Gremium in Israel will Nichtjuden mit jüdischen Charakteristika einen längeren Aufenthalt im Lande und eine Einbürgerung erleichtern.

Vor zwei Jahren hat das israelische Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten ein Experten-Komitee einberufen, um die Haltung des jüdischen Staates zu sogenannten «emerging Jewish communities» festzulegen. Dabei handelt es sich um Menschen mit jüdischen Vorfahren, die den Kontakt zu organisierten Gemeinden über Generationen verloren haben, nun aber auf persönlichen Spurensuchen unterwegs sind. Dies berichtet «Haaretz» (Link).

Zu diesem Kreis gehören Nachkommen von Juden in Polen, Ostafrika und «Crypto-Juden» in der Karibik, Lateinamerika und im Südwesten der USA. Diese stammen von Sephardim ab, die entweder nach 1490 vor der Inquisition geflohen sind oder ihren Glauben offiziell abgelegt, insgeheim aber weiter geführt haben. Nach religiösem Gesetz gelten diese Personen nicht als Juden. Die Kommission empfiehlt für sie aber ein besonderes, drei Monate gültiges Visum, das ihnen den Besuch und ein gründliches Kennenlernen von Israel erleichtern soll. Daraus könnte dann die Grundlage eines Konversions-Wunsches und die Übersiedlung nach Israel erwachsen.

Die Kommission empfiehlt jedoch keine Änderung des «Rechtes zu Rückkehr», das für nach religiösem Recht anerkannte Juden in der Diaspora gilt. Laut Haaretz könnten jedoch weltweit Millionen Menschen als «Crypto-Juden» und damit als zukünftige Israeli gelten. Dies würde die Bevölkerungsbilanz zwischen Juden und Muslimen in Israel und den besetzten Gebieten zugunsten jüdischer Israeli beeinflussen.

Vorsitzender der Kommission war der Historiker und Politologe Ofir Haivry, der als Vizepräsident der «Herzl Institute» in Jerusalem fungiert und das rechts-konservative «Shalem Center» gegründet hat. Mitglieder waren Zvi Hauser, ein vormaliger Kabinett-Sekretär von Premier Benjamin Netanyahu zusammen mit Rotem Yadlin, Jurist und Ex-Stellvertreter von Hauser, Fiamma Nirenstein, der italienischen Journalistin und früheren Sprecherin der Partei von Silvio Berlusconi und Dr. Einat Wilf vom «Jewish People Policy Planning Institute».

Die Kommission hat unter anderem Gruppen mit jüdischen Merkmalen in Lateinamerika und Sizilien wie die «Bnei Anusim» identifiziert, sowie Mitglieder «verlorener Stämme» wie die «Bnei Menashe» in Nordosten von Indien. Anderen Gemeinschaften sollen etwa in Papua-Neuguinea leben. [AM]