Liberale Juden gegen Jerusalemer Oberrabbiner

PARIS

20. September 2017

Anzeichen für wachsenden Konflikt unter Frankreichs Juden.

In einem Schritt, der als Anzeichen für die wachsenden Spaltungen unter Frankreichs Juden interpretiert weden kann, hatten einige dutzend Personen an einer Demonstration gegen den Willkommensgruss teilgenommen, den Gemeindepersönlichkeiten einem zutiefst konservativen Rabbiner aus Israel entboten hatten. Rtwa 40 jüdische Demonstranten, von denen einige mit liberalen Gemeinden affilliert waren, fanden sich unlängst an der Kundgebung vor der Buffault-Synagoge in Paris ein. Sie warteten auf die Ankunft von Shlomo Amar, dem sefardisch-orthodoxen Oberrabbiner von Jerusalem. Dabei protstierten sie gegen, wie sie sagten, frauenfeindliche und spalterische Verlautbarungen, die der Rabbiner gemacht habe. Amar, ein ehemaliger sefardischer Oberrabbiner von Israel, hatte die französische Hauptstadt schon oft besucht, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen wäre. Dieses Mal besuchte er Paris als Gast des Consistoire, einer staatlich anerkannten Organisation, dide orthodox-jüdischen Gemeinden in Frankreich mit religiösen Dienstleistunge versehen. Vor etwa einem Monat verglich Rabbi Amar Reformjuden mit Holocaustleugnern, und Homosexuelle nannte er schon «Verrückte» und «obszöne Menschen». Ferner meinte er, es sei die Aufgabe von Frauen. Sich um Kinder zu kümmern und für ihre Familien zu sorgen, damit ihre Männer «grosse Weisen» im Torastudium werden können. Diese Worte würden, wie ein Organisator der Protestkundgebung meinte, einen «wesentlichen Teil des jüdischen Volkes isolieren». Delphine Horvilleur, ein weiblicher Rabbiner und Redakteurin des jüdischen Magazins «Tenoua», unterstützte die Demo vom 12. September. Auf einem Plakat von «Tenoua» war zu lesen: «Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Hass und Verachtung: Nicht in meiner Synagoge.» [TA]