Libanons Armeekommandat verordnet «volle Bereitschaft» an Südgrenze

BEIRUT

22. November 2017

Joseph Aoun will «Stabilität bewahren» gegen «Gefahren des israelischen Feindes».

Der libanesische Armeekommandant General Joseph Aoun hat an der israelisch-libanesischen Grenze «volle Bereitschaft» verordnet, um gewappnet zu sein gegen den «israelischen Feind und dessen Verletzungen». Der General appellierte an seine Soldaten, wachsamer denn je zu sein, damit Uno-Resolution 1701 «bestens in die Tat umgesetzt werden kann». Mit dieser Resolution könne die Stabilität an der Grenze mit Israel bewahrt werden. Am Montag hatten sowohl Staatspräsident Michel Aoun Sprecher der von ihm unterstützten Hizbollahmiliz übereinstimmend gesagt, Libanon sei noch immer konfrontiert mit Bedrohungen aus Israel. Scheich Hassan Nasrallah, Generalsekretär der Hizbollah bezeichnete bei dieser Gelegenheit seine Gruppe als die «Hauptverteidigung des Landes gegen Jerusalem». [TA]