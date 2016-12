Libanon genehmigt Einheitsregierung

BEIRUT

29. Dezember 2016

Auch die Hizbollah ist mit zwei Sitzen in ihr vertreten.

Mit überwältigender Mehrheit hat das libanesische Parlament am Mittwoch ein Kabinett der nationalen Einheit unter Premierminister Saad Hariri gebilligt. Die Vertrauensabstimmung folgte, nachdem die Abgeordneten das politische Programm der neuen Regierung mit den Prioritäten für die kommenden Monate zur Kenntnis genommen und diskutiert hatten. Die 128-köpfige Versammlung genehmigte das neue Kabinett mit 87:4 Stimmen bei einer Enthaltung. An der Sitzung waren allerdings nur 92 Parlamentarier zugegen, möglicherweise ein Hinweis darauf, dass es um die Einheit in der Beiruter Einheitsregierung nicht ganz so gut bestellt ist, wie man das in Beirut gerne hinstellen möchte. Dem neuen, 30-köpfigen Kabinett gehören Mitglieder der meisten politischen Gruppen des Landes an, einschliesslich der schiitischen, pro-iranischen Hizbollahmiliz, die zwei Sitze innehält. Das Kabinet war Mitte Dezember verkündet worden, fast zwei Monate nach der Wahl eines neuen libanesischen Präsidenten. Premierminister Hariri eklärte den Schutz seines Landes vor den Auswirkungen des Bürgerkriegs im benachbarten Syrien zu seiner höchsten Priorität. [TA]