Lesung mit Kathy Zarnegin

ZÜRICH

Valerie Wendenburg, 24. März 2017

Mit «Chaya» hat die Lyrikerin, Publizistin und Übersetzerin Kathy Zarnegin ihren ersten Roman verfasst, aus dem sie kommende Woche in Zürich liest. Es geht um eine junge Frau aus Iran, die von ihren Eltern in die Schweiz geschickt wird, um dort eine höhere Schule zu besuchen. Chaya lebt in Basel, betreibt eine Gedichtagentur und träumt davon, selbst einmal als Lyrikerin bekannt zu werden. Das Geschäft mit den Gedichten läuft aber ebenso wenig rund wie ihr Liebesleben. Chaya ist geprägt von den beiden Welten Irans und der Schweiz und den beiden Sprachen Farsi und Deutsch. Kathy Zarnegin weiss, wovon sie schreibt: Sie wurde 1964 in Teheran geboren und kam mit 14 Jahren in die Schweiz. Ihr Buch sei aber, wie es in der Vorankündigung zur Lesung heisst, «alles andere als ein biografischer Roman». Die Moderation des Abends hat Michael Guggenheimer inne, Karten können unter info@buchah.ch reserviert werden. VW

Mittwoch, 29. März, 19.30 Uhr, Buchhandlung am Hottingerplatz, Hottingerstrasse 44, Zürich.