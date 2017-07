Leidensgeschichten ohne Happy End

ZÜRICH

Valerie Wendenburg, 30. Juni 2017

Der Gleichstellungspreis der Stadt Zürich geht in diesem Jahr an das Kompetenzzentrum für interkulturelle Konflikte TikK.



Das in Zürich beheimatete Kompetenzzen-trum für interkulturelle Konflikte (TikK) erhält den Gleichstellungspreis für seinen Einsatz in der gewaltfreien Konfliktlösung im Bereich der rassistischen Diskriminierung und des Auslebens gleichgestellter Geschlechterrollen im Migrationskontext. TikK bietet seit mehr als 20 Jahren Betroffenen und auch Fachpersonen unentgeltliche Beratung und Begleitung und unterstützt sie darin, gewaltfreie Lösungen zu finden. Wie die Stadt Zürich in ihrer Mitteilung betont, leistet das TikK damit «einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung und zur Integration». Die Menschen, die sich an das Kompetenzzentrum wenden, ringen oftmals um ihre persönliche Freiheiten, zum Beispiel, wenn die Eltern Liebesbeziehungen verbieten und auch im Falle einer geplanten Zwangsheirat.

Suche nach Zugehörigkeit

Judith Jordáky ist Projektleiterin bei TikK und sagt im Gespräch mit tachles, dass sich vor allem Menschen an sie wenden, die durch migrationsbedingte Aspekte viel Leid erleben. Dabei geht es in erster Linie um das Ordnen der vielen Themen, für die es nur selten kulturspezifische Erklärungen gibt, und die vielmehr auf zwischenmenschlichen Faktoren und auf die Mehrheit-Minderheit-Dynamik zurückzuführen sind. Sie erklärt: «Wenn jemand Hilfe bei uns sucht, so versuchen wir, möglichst niederschwellig und, wenn nötig, direkt vor Ort zu helfen. Wir hören uns die Geschichte des betroffenen Menschen an und erfassen die Umstände und Ressourcen des Hier und Jetzt und beachten dabei das ganze Akteurensystem. Oftmals geht es um die Frage von Rollenfindung, Identität und Zugehörigkeit.» Und sie betont: «Wenn sich zum Beispiel ein Mann oder eine Frau aufgrund einer verbotenen Liebesbeziehung an uns wendet, geht es ja meistens um mehr. Der junge Mensch muss dann seine Rolle in der Familie und in der Gesellschaft finden, und dabei beraten wir ihn.» Dramatische Krisenintervention komme auch vor, so Jordáky, aber das sei vergleichsweise selten – und in diesen Fällen arbeitet TikK auch mit Institutionen wie Frauenhäusern oder der Gewaltpräventionsstelle der Polizei zusammen. Im ersten Moment können die Anliegen der Menschen sehr akut sein, jedoch gehe es oft um «Leidensgeschichten» grundsätzlicher Natur, so Jordáky, «die selten ein Happy End finden». Sie und ihr Team aber möchten beraten und Orientierung geben, und wenn eine Beruhigung oder Deeskalation erreicht wird, ist schon viel erreicht. In der heutigen interkulturellen und interkonfessionellen Gesellschaft seien viele Menschen auf der Suche nach der eigenen Zugehörigkeit. «Mich erinnert das oft an die Geschichte der Juden», so Jordáky, die Mitglied der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or Chadasch in Zürich und dort in der Kulturkommission tätig ist. «Wir sind doch auch überall und nirgendwo zu Hause und kennen die Suche nach der eigenen Identität gut», sagt sie.

Brücken der Verständigung

Konflikte entstehen oftmals beim Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen, da unterschiedliche religiöse und kulturelle Hintergründe zu Missverständnissen, Ängsten, Vorurteilen, Diskriminierung oder auch zu Gewalt führen können. TikK sieht, wie die politisch und konfessionell neutrale Organisation auf ihrer Website erklärt, seine zentrale Aufgabe darin, «bei interkulturellen Konflikten einen differenzierten und fachlich neutralen Blick einzunehmen». Auf diese Weise möchte man zur Klärung von kulturellen und migrationsbedingten Aspekten beitragen. TikK arbeitet systemisch und betrachtet jeden Konflikt und jeden Auftrag als Einzelfall – mit dem Ziel, gemeinsam mit den Beteiligten die bestmögliche Lösung zu finden. Der unabhängige Verein legt wert auf die neutrale Haltung der Berater, die es als ihre Hauptaufgabe sehen, Brücken der Verständigung zu schaffen und Vorurteile abzubauen. In der erklärten Grundhaltung des Kompetenzzentrums heisst es: «Bei ungleicher Machtverteilung, Gewalt und rassistischer Diskriminierung- stellt sich TikK auf die Seite der Schwächeren. Unser Handeln orientiert sich an den international verbrieften Menschenrechten.» Der Gleichstellungspreis wird in diesem Jahr zum 20. Mal verliehen, der Preis ist mit 20 000 Franken dotiert. 

www.tikk.ch