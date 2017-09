Leiche eines Rabbiners aus den Trümmern geborgen

MEXIKO

26. September 2017

Israelischer Freiwilligeneinsatz stösst auf viel Sympathie.

Volontäre der israelischen Such- und Rettungsorganisation ZAKA konnten den in Mexiko wirkenden Rabbiner Haim Ashkenazi nur noch tot aus dem Bürogebäude zutage fördern, dass bei einem der massiven Erdbeben der letzten Woche eingestürzt ist. Der Rabbiner hatte in seinem Büro gearbeitet, als das Beben mit einer Stärke von 7,1 auf der Richterskala losbrach und hunderte von Gebäude in Mexiko City einbrechen liess. Haim Ashkenazi war der Rabbiner der Synagoge Kehillat Magen David. Zudem war er der Schwager von Rabbi Shlomo Tawil, dem Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde Magen David in Mexiko. Insgesamt sind 71 israelische Volontäre von Organisationen wie ZAKA und verschiedener IDF-Einheiten im mexikanischen Katastrophengebiet tätig. Bis jetzt durften sie viele Sympathiebekundungen aus der Bevölkerung entgegennehmen, und auch die Medien bringen regelmässig Artikel über den selbstlosen Einsatz der Israeli, die dank einem rabbinischen Dispens auch während Rosch Haschana ihrer humanitären Arbeit nachgehen durften. Am 29. September, dem Vorabend von Jom Kippur, soll die israelische Delegation wieder zu Hause landen. [JU]