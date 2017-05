Lehrer an jüdischer Tagesschule verhaftet

MELBOURNE

8. Mai 2017

Auf seinem Computer wurde angeblich Material von Kinderpornos entdeckt.

Die Polizei des australischen Staates Victoria hat einen Lehrer an einer jüdischen Tagesschule in Melbourne verhaftet, nachdem dessen früherer Arbeitgeber, ebenfalls an einer jüdischen Schule, dem Vernehmen nach Kinderpornografie auf dem Computer entdeckt hat, den der Verdächtigte benutzt hatte. «Detektive haben einen Mann beschuldigt im Anschluss an eine Untersuchung von Fällen der Kinderpornografie in einer Schule an einem östlichen Vorort von Melbourne», sagte ein Polizeisprecher. Die angeblichen Zwischenfälle sollen sich zwischen 2014 und 2017 ereignet haben. Der 52jährige, namentlich nicht genannte Mann wurde nach Angaben den Sprechers beschuldigt, Kinderpornografie hergestellt und besessen zu haben. Er ist am Mount Scopus Memorial College angestellt und arbeitete zuvor am Bialik College. Nach Angaben von Rabbi James Kennard, dem Rektor des Mount Scopus Memorial College ist der Lehrer unverzüglich bis auf weiteres suspendiert worden, und die Polizei liess durchblicken, dass der Verdächtigte in keinem Direktkontakt mit Kindern gewesen sei. Jeremy Stowe-Lidnner, Rektor am Bialik College, erklärte, die Schule habe das Personal, Eltern und Alumni von der Verhaftung in Kenntnis gesetzt und mit Schülern gesprochen, die vom Betreffenden unterrichtet worden sei. «Wir setzen hohes Vertrauen auf unsere heutigen und ehemaluigen Lehrer, weshalb wir angesichts der Situation zutiefst schockiert und erregt sind», sagte er. – Der Verdächtigte wird am 10. August in Melbourne vor Gericht erscheinen. [TA]