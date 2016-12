Lebhafter Botschafter-Ping-Pong

UKRAINE-ISRAEL

27. Dezember 2016

Israels Vertreter in Kiev ins dortige Aussenministerium zitiert.

Die im Anschluss an die Verabschiedung der anti-Siedlungsreslution im Uno-Sicherheitsrat von Premierminister Binyamin Netanyahu vom Zaun gebrochene kritische Zitierung in Jerusalem von Botschafter, die die Resolution unterstützt haben, fand am Montag seine Fortsetzung in der Ukraine. Eli Belotserkovsky, Israels Botschafter in Kiev, wurde ins dortige Aussenministerium zitiert. Er musste Red und Antwort stehen zur Annullierung der Israelreise des ukrainischen Regierungschefs durch Premier Netanyahu. Die israelische Seite brachte damit ihren Unmut wegen der Unterstützung der Uno-Resolution durch Kiev zum Ausdruck. Das ukrainische Aussenministerium hatte am Sonntag in iner Verlautbarung die israelische Reaktion auf die Abstimmung im Sicherheitsrat kritisiert und angedeutet, dass sie durch innenpolitische Überlegungen Israels motiviert gewesen sei. «Wir sind zuversichtlich», betonte Kiev, «dass die aktiven und emotionalen internen Debatten in Israel die traditionell freundschaftlichen, auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen basierenden Beziehungen zwischen der Ukraine und Israel nicht beeinflussen werden.» Das Aussenministerium in Kiev wies ferner darauf hin, dass die Ukraine, wie andere Mitglieder des Sicherheitsrates, den Siedlungsbau wiederholt kritisiert habe, weil er das internationale Gesetz verletze. Man habe aber auch die palästinensische Gewalt verurteilt. [JU]