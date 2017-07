Lavrov versucht, Jerusalem zu beruhigen.

ISRAEL-RUSSLAND

18. Juli 2017

Der amerikanisch-russische Waffenstillstand in Syrien würde Israels Belange «berücksichtigen».

In einer raschen Reaktion auf die am Sonntagabend in Paris erfolgte harsche Kritik des israelischen Regierungschefs Binyamin Netanyahu auf den von den USA und Russland gemeinsam getragenen Waffenstillstand in Süd-Syrien – Israel fürchtet eine sich verdichtende iranische Präsenz in der Region – sagte der rusische Aussenminister Sergey Lavrov am Montag in Weissrussland, die USA und Russland würden alles in ihrer Macht stehende tun, um die israelischen Besorgnisse hinsichtlich der Schaffung von De-Eskalationszonen in Syrien zu berücksichtigen. Die «aussergewöhnliche Opposition», die Netanyahu am Sonntagabend gegen das russisch-amerikanische Konzept vorbrachte, war insofern aussergewöhnlich, als dass sie in aller Öffentlichkeit erfolgte, hatte Netanyahu, wie die «Jerusalem Post» am Montag schrieb, bisher doch alles getan, um eine Konfrontation mit Moskau oder Washington in Bezug auf Syrien zu vermeiden. Die scharfe Reaktion Jerusalems wird verständlicher, wenn man diplomatischen Quellen Glauben schenkt, wonach Iran die Absicht hegt, in Libanon Luft-, Land- und Seebasen zu errichten. Dies kann Jerusalem unmöglich tolerieren. [JU]