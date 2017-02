Laut Bennett wird «Netanyahu sein Wort halten»

SIEDLUNGSPOLITIK

21. Februar 2017

Bahnt sich eine neue Kontroverse in der Siedlungspolitik an?

Er sei sicher, dass Premierminister Netanyahu «sein Wort halten» und eine neue Siedlung für die aus dem unbewilligten Westbank-Aussenposten Amona evakuierten Familien errichten werde. Mit dieser Zusicherung wartete Bildungsminister Naftali Bennett, Vorsitzender von «Das Jüdische Haus» am Montag in Jerusalem an der Tagung der Konferenz der wichtigen jüdischen Organisationen der USA auf. Netanyahu habe mit den Bewohnern von Amona ein «entsprechendes Abkommen» unterzeichnet, fügte Bennett hinzu. – Am Sonntag hatte der Regierungschef gegenüber seinem Sicherheitskabinett erklärt, US-Präsident Trumps Verlangen nach einer Einschränkung des israelischen Siedlungsbau würde es erschweren, sich für die Errichtung einer neuen Siedlung für die ehemaligen Einwohner von Amona stark zu machen. Sie würden wahrscheinlich trotz des Versprechens, eine neue Siedlung für die Evakuierten von Amona zu bauen, eine andere Lösung für sie vorlegen müssen, sagte Netanyahu zu den Ministern. Am 2. Februar waren die Siedler von Amona zwangsevakuiert worden, nachdem das Oberste Gericht befunden hatte, der Aussenposten sei illegal auf palästinensischem Privatland errichtet worden. Netanyahu befindet sich noch bis anfangs nächster Woche in Australien, und bis zu seiner Rückkehr werden die Siedlungsfreunde wohl zuwarten, bevor sie möglicherweise ihrem Premier die politischen Daumenschrauben wieder anziehen werden. [JU]