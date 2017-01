Laupheim ehrt Carl Laemmle

GESCHICHTE

17. Januar 2017

Mit dem Titel «Carl Laemmle reloaded» eröffnet das Laupheimer Museum zur Geschichte von Christen und Juden heute eine Ausstellung zu Leben und Leistung des Filmpioniers.

Vor 150 Jahre wurde Carl Laemmle im oberschwäbischen Laupheim geboren. Geschichte hat der Sohn einer jüdischen Familie jedoch als Auswanderer in die Neue Welt gemacht. Laemmle landete als Siebzehnjähriger nahezu mittellos in New York. Nach Lehrjahren in der Textilbranche im Mittleren Westen entdeckte er 1906 in Chicago die damals gerade entstehende Filmbranche als neues Betätigungsfeld.

Im Anschluss an die Gründung der «Universal Motion Picture Manufacturing Company» 1912 verlegte Laemmle die Produktion seiner Filme nach Hollywood. Universal brachte bis 1936 über 9000 Filme in die Kinos, darunter Klassiker wie «Im Westen nichts Neues» und «Frankenstein». Nach seinem Ausscheiden bei Universal rettete Laemmle bis zu seinem Tod im September 1939 über 300 deutschen Juden das Leben, indem er ihre Flucht nach Amerika ermöglichte.

Am heutigen Dienstag eröffnet das «Museum zur Geschichte von Christen und Juden» in Laemmles Geburtsort Laupheim die Ausstellung «Carl Laemmle reloaded». Diese zeigt zeigt Arbeiten von 32 internationalen Künstlerinnen und Künstlern. Sie interpretieren auf vielfältigste Weise das Leben und Wirken Laemmles und bieten damit eine Hommage an den Gründer Hollywoods und dessen Wandlungsfähigkeit.

Neben der Horror-Thematik kommen der jüdische Kontext oder die Glamour-Welt Hollywoods in den Blick. Dabei wird der Film als Leitmedium des 20. Jahrhunderts greifbar. Die Ausstellung entstand als Kooperation mit dem BBK Ulm und wird von einem zweisprachigen Katalog begleitet. Bei der Eröffnung verleiht der Freundeskreis des Museums am heutigen Dienstag auch einen mit 3.000 Euro dotierten Kunstpreis.

Bereits Anfang Dezember eröffnete das Haus der Geschichte Baden-Württemberg eine sehenswerte Ausstellung zu Laemmle (http://www.carl-laemmle-ausstellung.de), die neue Perspektiven auf diese wichtige Persönlichkeit der Mediengeschichte bietet (topnews berichtete). [AM]