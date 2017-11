Lauder verurteilt «sinnlosen» Anschlag von Manhattan

JÜDISCHER WELTKONGRESS

1. November 2017

Der vermutlich muslimische Attentäter schrie «Allahu akbar»

Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, verurteilt in scharfen Worten den Anschlag vom Dienstag, bei dem ein uzbekischer Attentäter, der legal in die USA immigriert ist, mit seinem Fahrzeug in Manhattan wahllos in eine Reihe unschuldiger Fussgänger raste und dabei mindestens acht Menschen tötete. Die US-Bundesbehörden sprechen von einem Terroranschlag. Es sei mehr als erschreckend, erklärte Lauder, dass solche Taten der indisriminierenden Gewalt und Einschüchterung zu so vertrauten Erscheinungen in aller Welt geworden seien und dass niemand immun gegen solchen Schrecken sei. «Wir müssen zusammen gegen Jene auftreten, die versuchen, unsere Freiheiten und Lebensweisen zu zerstören», sagte Lauder. Nach ersten Untersuchungen israelisch-diplomatischer Kreise in New York gibt es unter den Opfern keine israelischen Bürger. Die Vorgehensweise des mutmasslichen Attentäters, der durch die Polizei mit Schüssen verletzt worden ist, deutet auf den Islamischen Staat (IS) hin.

In einer anderen Entwicklung wird der JWK-Präsident am 8. November in Manhattan dem ehemaligen Staatssekretär General Colin Powell die alljährlich vom JWK vergebene Theodor-Auszeichnung übergeben. Mit dieser Auszeichnung werden hervorragenden Persönlichkeiten für ihren Einsatz zur Förderung von Herzls Idealen für eine sicherere und tolerantere Welt für das jüdische Volk geehrt. Der legendäre Filmproduzent George Stevens wird mit dem Teddy-Kollek-Preis für die Förderung der jüdischen Kultur ausgezeichnet. – Colin Powell diente 35 Jahr lang in de US-Armee und brachte es bis zum Vier-Sterne-General. Darüber hinaus diente er in verschiedenen militärischen und diplomatischen Positionen in vier präsidentiellen Administrationen: Von 1987-89 diente er unter Präsident Reagan als Nationaler Sicherheitsberater, und von 1989-93 war er Generalstabschef unter den Präsidenten Georges H.W. Bush und Bill Clinton, und unter George W. Bush wurde er zum 65. Staatssekretär der USA ernannt. [TA]