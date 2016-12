Lauder «bestürzt» über Siedlungsresolution des Sicherheitsrats

JÜDISCHER WELTKONGRESS

26. Dezember 2016

US-Enthaltung ist für JWK-Präsident «beunruhigend» und «unglücklich».

«Bestürzt» gab sich am Wochenende Ronald S. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses (JWK) über den Beschluss des Uno-Sicherheitsrats, eine Resolution gegen die israelischen Siedlungen anzunehmen. Den Schritt der USA, sich zu enthalten anstatt ein Veto einzulegen, nennt Lauder «beunruhigend» und «unglücklich».

Lauder beklagte den Entscheid des Sicherheitsrats als bestürzend, da er nichts dazu beitrage, die Rolle der Uno zur Lösung des Nahostkonflikts zu festigen, stattdessen aber ein Mal mehr Israel zur Verurteilung hervorhebe. «Es ist schockierend», sagte Lauder, «dass 14 der 15 Mitglieder dieses Rats die Resolution unterstützt haben.» Desgleichen sei es beunruigend und unglücklich, dass die USA, Israel engster Alliierter, es vorgezogen habe, sich zu enthalten anstatt diesen «kontraproduktiven Text» durch ein Veto zu verhindern. Sei es stets die US-Politik gewesen, dass der Frieden im Nahen Osten direkt zwischen den Parteien verhandelt werden müsse und nicht durch einen internationalen oder anderen Körper aufgezwungen werden dürfe. Der JWK-Präsident fügte hinzu, dass ein Friedensabkommen nicht von aussen her diktiert sondern nur durch bilaterale Gespräche zwischen Israeli und Palästinensern erreicht werden könne. Israel habe immer wieder gezeigt, dass es gewillt sei, Gespräche in der Absicht aufzunehmen, den Konflikt zu beenden. Anstatt aber an den Verhandlungstich zu kommen, hätten die Palästinenser zahlreiche Vorbedingungen gestellt, einschliesslich zur Siedlungsfrage. «Es ist beklagenswert, dass die Uno, anstatt die Rolle eines neutralen Vermittlers zu spielen, Partei bezieht, was ein Friedensabkommen noch unwahrscheinlicher macht», betont Ronald S. Lauder. [TA]