Lastwagenterrorist ein Nachahmungstäter?

JERUSALEM

9. Januar 2017

Vier Tote und mindestens 13 Verletzte auf der Jerusalemer Haas-Promenade bei Armon Hanatziv.

Am Sonntagabend beschloss das israelische Sicherheitskabinett die Anwendung von administrativen Haftbefehlen (Festnahme ohne Prozess) gegen Verdächtigte, die sich mit Gruppen des «Islamischen Staat» identifizieren. Diese Massnahme wurde an einer Dringlichkeitssitzung getroffen, nachdem ein palästinensischer Lastwagenfahrer in Jerusalem drei Soldatinnen und einen IDF-Offizier zu Tode fuhr und 13 Personen teilweise lebensgefährlich verletzte. Laut Sicherheitsquellen wurde der Beschluss als Reaktion auf dass Attentat bereits in die Tat umgesetzt. Dazu gehört auch die Errichtung von Blockaden rund um Jabel Mukaber, den Ostjerusalemer Vorort, aus dem der Attentäter stammte. - Nach den europäischen «Vorbildern», zuletzt auf einem Berliner Weihnachtsmarkt, hat das tödliche Unwesen der Attacken mit einem Lastwagen auf Fussgänger nun also auch wieder auf Israel übergegriffen. Am Sonntag tötete ein Palästinenser, offenbar ein aus dem israelischen Gefängnis entlassener Häftling, mit seinem Lastwagen vier Angehörige einer Klasse von Offiziersanwärtern und verletzte mindestens 13 Menschen, von denen sich einige am Sonntagabend noch in lebensgefährlichem Zustand befanden. Der Attentäter wartete in einigem Abstand, bis die Gruppe aus einem Autobus entstiegen war, beschleunigte darauf seinen Kran-Laster und raste in die Menschenmenge. Laut Augenzeugenberichten wurde der Terrorist von IDF-Soldaten wie auch von Zivilisten erschossen. – Das Sicherheitskabinett gab auch grünes Licht für möglichst baldige die Zerstörung des Hauses des Lastwagenfahrers und lehnte Gesuche der Familie des Attentäters um Familienvereinigung mit in den Gebieten lebenden Verwandten ab. Zudem soll der Leichnam des Terroristen-Chauffeurs nicht an die Familie zurückgegeben werden. [JU]