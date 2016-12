Lastwagen-Terror: Den Falschen erwischt?

BERLIN

21. Dezember 2016

Polizei schliesst nicht aus, dass der Täter noch frei ist.

Klaus Kandt, Präsident der Berliner Polizei, konnte am Dienstag noch nicht mit Sicherheit sagen, dass es sich bei dem 23-jährigen Pakistaner, der am Montag im Zusammenhang mit dem Anschlag eines Lastwagens auf einen Berliner Weihnachtsmarkt – 12 Menschen starben und 48 wurden verletzt – festgenommen worden ist, tatsächlich um den Todes-Chauffeur handelt. Ein hochrangiger Polizeioffizier formulierte es gegenübe der Zeitung «Die Welt» noch deutlicher: «Wir haben den falschen Mann», sagte er, «und stehen deshalb vor einer neuen Situation. Der wirkliche Verbrecher ist noch immer bewaffnet, in Freiheit und kann frischen Schaden anrichten.» Unter den Verletzten befindet sich auch ein 60jähriger Israeli, der schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hat. Das Schicksal seiner Frau, die am Dienstagabend noch als vermisst galt, konnte bis Mittwoch früh zunächst nicht geklärt werden. Der ursprünglich als Verdächtigter inhaftierte Mann soll ein pakistanischer Bürger sein, der Ende 2015 oder anfangs 2016 als Flüchtling nach Deutschland gekommen war. Der 23-Jährige hat jeden Zusammenhang mit dem Anschlag dementiert. Daran, dass es sich bei dem Zwischenfall um ein Attentat handelt besteht aber kein Zweifel, wie Innenminister Thomas de Maizière am Dienstag sagte. [TA]