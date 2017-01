Larry David kehrt zurück zu «Curb»

USA

5. Januar 2017

Frohe Kunde für Freunde intelligenten Humors: Larry David dreht eine neue Staffel seiner Serie «Curb Your Enthusiasm».

Das genaue Sende-Datum auf dem US-Bezahlsender HBO ist noch nicht bekannt. Aber die Dreharbeiten für die neunte Staffel von «Curb Your Enthusiasm» haben definitiv begonnen und vermutlich laufen die neuen Folgen spätestens in diesem Herbst.

David wurde als Co-Autor und -Erfinder der enorm erfolgreichen TV-Serie «Seinfeld» (1989-98) weltweit bekannt und landete ab 2000 mit «Curb Your Enthusiasm» einen weiteren Hit. Dabei spielt er eine kleinkarierte und selbstgerechte Version seiner selbst. Im Entertainment-Business von Los Angeles angesiedelt, ist das «Curb»-Team überwiegend jüdisch und der clever-anarchische Humor steht trotz aktueller Bezüge in der alten, osteuropäisch-jüdischen Tradition.

Davon war bei einem Interview vor etlichen Jahren zumindest der Bostoner Rabbiner Moshe Waldoks überzeugt, Autor des «Big Book of Jewish Humor». Mit J.B. Smoove, Jeff Garlin, Cheryl Hines, Richard Lewis, Mary Steenburgen, Ted Danson und der bissigen Susie Essman kehren die wichtigsten Darsteller für die neuen Folgen zurück.

David hatte nach der achten Staffel 2011 eine Pause eingelegt, blieb aber durch die Broadway-Komödie «Fish in the Dark» (2015) und durch etliche Auftritte als Bernie Sanders bei «Saturday Night Live» im Gespräch. Anscheinend hat er diese Gelegenheiten auch zum Sammeln von Material für die neue Staffel benutzt. Vor einigen Monaten hatte David bei einem Gespräch mit dem New York-Times Journalisten Charles McGrath zudem ungewöhnlich tiefe Einblicke in seine Arbeitsweise gegeben, die er als Mischung aus Improvisation und Zuspitzung bei wiederholten Aufnahmen von Szenen beschrieb.

HBO vermeldete den Beginn der Dreharbeiten mit einem Clip, in dem Davids schwarzer Hausgenosse «Leon Black» auftritt. Zuvor hatte Davids Tochter Cazzie die frohe Botschaft auf Instagram verkündet. Dort reagierte ein weiblicher Fan mit dem «Curb»-mässigen Kommentar: «Die Nachricht über die neue Staffel hat mich derart begeistert, dass ich beinahe Sex mit meinem Gatten gehabt hätte.» [AM]