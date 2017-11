Larry David irritiert mit Holocaust-Witzen

USA-ENTERTAINMENT

Ein Auftritt von Larry David bei «Saturday Night Live» sorgt für anhaltende Aufregung. Der Comedian hatte die Welle von Missbrauchs-Affären zum Anlass für Scherze über «Dating» in Konzentrations-Lagern genommen.

In der Nacht zum Sonntag war Larry David Stargast bei «Saturday Night Live». Er war 1984-85 Gag-Schreiber bei der Show gewesen und hatte während des letzten Wahlkampfes als Bernie Sanders für Begeisterung gesorgt.

Doch mit seinem Monolog zu Show-Beginn löst David heftige Kritik aus. Er hatte gegen Ende das derzeit unvermeidliche Thema sexueller Missbrauchs-Vorwürfe gegen mächtige Männer in den Medien aufgegriffen und dabei mit gequälter Miene den Fakt angesprochen, dass etliche davon wie Harvey Weinstein jüdischer Herkunft seien.

Anschliessend stellte David die Frage, ob und wie die «Anmache» von Frauen unter Insassen von Nazi-Konzentrationslagern vorgegangen sei. Frauen seien immer schon seine Obsession gewesen und er wundere sich, ob er als Jude in Polen nach dem Einsatz der Nazis auch noch in einem KZ auf weibliche Reize scharf gewesen wäre. Ein Problem dabei wäre wohl gewesen, dass es für das Anquatschen von Frauen in einem Camp «keine guten Auftakt-Sätze» gegeben habe.

Sonderlich lustig war dies sicher nicht. Der ADL-Direktor Jonathan Greenblatt erklärte per Twitter anschliessend, David sei die rare Leistung gelungen, gleichzeitig anstössig, insensitiv und nicht amüsant zu sein.

Die Welle heftiger Kritik wollte auch am Montag nicht abreissen. So forderte ein Autor des «Forward» den ebenfalls jüdischen SNL-Produzenten Lorne Michaels zu einer öffentlichen Entschuldigung auf. Eine überraschende Fürsprecherin fand David jedoch in der rechtspopulistischen Agitatorin Ann Coulter: Der Comedian habe keine Holocaust-Witze gemacht, sondern über fehlgeschlagene «Aufreiss-Versuche» gescherzt.

Die gezielte Provokation Davids mag auf die schwachen Quoten für die neunte Staffel seiner Show «Curb Your Enthusiasm» zurückgehen. Anfang Oktober gestartet, fielen die Zuschauerzahlen auf zuletzt 800’000. 2011 hatte die achte Staffel noch bis zu 2,3 Millionen Zuschauer erreicht. Womöglich wollte der 70-Jährige mit seinen Holocaust-Witzen Aufmerksamkeit für die lahmende Serie erreichen, in deren Mittelpunkt eine gegen den Protagonisten verhängte Fatwa steht. [AM]