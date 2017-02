Landraubgesetz oder historischer Moment?

ISRAEL

Jacques Ungar, 10. Februar 2017

Um Israels jüngst beschlossenes Siedlergesetz ist ein Disput ausgebrochen, der möglicherweise vor dem Obersten Gericht entschieden wird – auch international hagelt es Kritik.



Langsam, aber sicher wird es zur abgegriffenen Binsenwahrheit: Die Konfrontation mit politischen Widersachern, befinden diese sich nun innerhalb oder ausserhalb der israelischen Grenzen, gehört nicht zu den Situationen, in denen Israels Regierungschef Binyamin Netanyahu sich von seiner stärksten Seite zu zeigen pflegt. Eher das Gegenteil ist der Fall, wobei der Premier angesichts von Druckversuchen und Drohungen diesen nur allzu gerne nachgibt und in brenzligen Situationen am liebsten durch Abwesenheit glänzt, damit ihm im Augenblick der Abrechnung nichts zur Last gelegt werden kann.

Legalisierte Enteignungen

Dabei muss man nicht so weit gehen und den Regierungschef, getreu dem bekannten geflügelten Wort, als einen «Hund der bellt, aber nicht beisst» hinstellen, wie es die für ihre sarkastische Pointiertheit bekannte Zeitung «Haaretz» diese Woche in einem ihrer Editorials getan hat. Es würde reichen, Netanyahu als Papiertiger zu bezeichnen. Das ist von der Wortwahl her etwas weniger animalisch, kommt inhaltlich aber praktisch auf das Gleiche heraus. Im vorliegenden Fall bedient sich Netanyahu nicht der Medien oder linker Politiker beziehungsweise links von der politischen Mitte stehender Organisationen, sondern vermutlich wieder ein Mal des Obersten Gerichts, der der in Jerusalem an den Hebeln der Macht sitzenden rechtsnationalen Koalition sowieso seit längerem (und nach Amona in noch vermehrtem Masse) ein Dorn im stramm nach rechts ausgerichteten Auge ist.

In der Berichtswoche lag das Problem – für die einen das Zentrum der Hoffnung auf eine glorreiche Zukunft des Landes, für die anderen der letzte Moment vor Israels Fall in den Abgrund der internationalen Ächtung – im sogenannten Legalisierungsgesetz, von den Kritikern mit Vorliebe als Landraubgesetz an den Pranger gestellt. Mit 60:52 Stimmen verabschiedete die Knesset am späten Montagabend in zweiter und dritter Lesung die umstrittene Vorlage, welche retroaktiv die Enteignung privaten palästinensischen Bodens für rechtens erklären wird. Die Palästinenser und Jordanier antworteten mit der Reaktion, die Gesetzesvorlage könne die letzten Chancen auf einen Frieden vollends zunichtemachen. Ähnlich liessen sich Frankreich und Grossbritannien vernehmen, die Israel an die Einhaltung seiner internationalen Verpflichtungen erinnerten. Befürchtungen der Befürworter der Vorlage, die Abstimmung könnte verschoben werden, bewahrheiteten sich nicht. Premier Netanyahu benutzte seine Abwesenheit in London dazu und nahm, seinem Charakter entsprechend, an der Abstimmung nicht teil. Offiziell, weil er erst nach Mitternacht von seinem Blitzbesuch aus London zurückgekehrt war, doch effektiv dürfte eher die eingangs erwähnte Begründung für Netanyahus Verhalten zutreffen. Es war dem Premier aber noch gelungen, das Weisse Haus über den Inhalt der Vorlage zu informieren.

«Historischer Tag» für Siedler

Die Abgeordnete Shuli Moalem-Rafaeli (Das jüdische Haus), welche die Vorlage initiiert hatte, lobte deren Annahme als einen «historischen Tag für die Siedlungsbewegung und für Israel». Von hier aus würde man weiterschreiten und die israelische Souveränität über die Westbank ausdehnen und weitere Siedlungen im ganzen Land bauen und entwickeln. «Die Häuser von Bürgern, die diese in Judäa und Samaria mit der Ermutigung der israelischen Regierung errichtet haben, werden nicht mehr das Zielobjekt extremer linker Organisationen sein, die bestrebt sind, die Siedlungen zu schädigen und zu zerstören.» Anders tönte es logischerweise auf der linken Seite des politischen Spektrums. Die Menschenrechtsorganisation Betzelem verurteilte die Annahme der Vorlage. Das sei ein weiterer Beweis dafür, dass «Israel nicht beabsichtigt, die Kontrolle über die Palästinenser oder den Landraub aufzugeben. Die Verleihung einer gewissen Legalität für die fortgesetzte Plünderung ist eine Schande für den Staat und seine Gesetzgebung und ein Schlag ins Gesicht der internationalen Völkergemeinschaft.» Die Bewegung «Frieden jetzt» sprach von einem «Flecken auf der Knesset, den ein einziger Mann verursacht hat». Premier Netanyahu habe die Zukunft des Landes in der Hand einer «extremistischen Minderheit von Befürwortern» gelassen und ein Gesetz unterstützt, gegen welches er und seine Staatsanwälte zuerst selber gewarnt hatten.

Opposition gegen das Gesetz

Höchstwahrscheinlich wird «Frieden jetzt» das Gesetz vor das Oberste Gericht bringen. Auch die arabisch-israelische Menschenrechtsorganisation Adalah plant den gleichen Schritt. Oppositionschef Itzhak Herzog warnte, dass dieser Zug erst «vor dem Internationalen Strafgericht in Den Haag» sein Ende finden würde. Auch Generalstaatsanwalt Avichai Mendelblit wiederholte seine Opposition gegen das Gesetz, das er nicht vor den Gerichten zu schützen gedenke. Laut Meldungen vom Mittwoch will Mendelblit sich sogar aktiv gegen die Regierung stellen. Schliesslich brachte auch die Anti Defamation League ihre Besorgnis über die Verabschiedung der Gesetzesvorlage zum Ausdruck. Und der türkische Tourismusminister, der am Dienstag als erstes Kabinettsmitglied seines Landes von seinem israelischen Amtskollegen Yariv Levin empfangen wurde, meinte nicht ganz zu Unrecht, dass wegen des am Montagabend verabschiedeten Legalisierungsgesetzes in Israel ein Disput ausgebrochen sei, der letzten Endes möglicherweise vor dem Obersten Gerichtshof entschieden werden würde.

In dem bereits zitierten Editorial wirft «Haaretz» Premier Netanyahu vor, in seiner politischen Schwäche gegen seine politische Weisheit zu handeln. Bei der neuen Politik, deren dominierende Sprache die der Macht sei, könne es durchaus möglich sein, dass Netanyahu einen «hohen diplomatischen Preis» für seine Unfähigkeit, Druck zu widerstehen, zahlen müsste. «Wenn Netanyahu einem Bennett nicht die Stirne bieten kann», liest man im Editorial, «wie will er dann Israels Interessen gegen seine Feinden vertreten?» Wie wird seine Saft- und Kraftlosigkeit gegenüber einem Rivalen ihn ausschauen lassen, wenn sein Gegenüber Staatsmänner wie Donald Trump oder Wladimir Putin sind? Fragen gibt es sicher noch zahllose, doch überzeugende Antworten werden stets rarer. 