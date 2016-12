Landesweiter Waffenstillstand für Syrien vereinbart

RUSSLAND-TÜRKEI

30. Dezember 2016

Als nächster Schritt: Gespräche zwischen Assad und der Opposition.

Wie der russische Präsident Vladimir Putin am Donnerstag bekannt gab, soll mit der Türkei ein Waffenstillstandsabkommen für ganz Syrien erzielt worden sein. In diesem Zusammenhang will Putin seiner Armee die Anweisung erteilt haben, ihre Präsenz in Syrien zurückzuschrauben, wo die Soldaten Moskaus den Kräften von Präsident Bashar Assad lebenswichtige Unterstützung gewährt haben und teilweise immer noch gewähren. Laut Putin werden Russland und die Türkei den Waffenstillstand garantieren, dessen Beginn auf Donnerstag Mitternacht fixiert worden sein soll. Als nächster Schritt soll es zu Friedensgesprächen zwischen Assads Regierung und der Opposition kommen, und laut Putin weren die syrischen Parteien an den Verhandlung teilnehmen, die in Kasachstan stattfinden werden. Ein Datum für die Gespräche ist allerdings noch nicht bestimmt worden. Die Türkei heisst die Entwicklung willkommen und betont, beide Seiten hätten sich auf die Einstellung aller Attacken geeinigt, einschliesslich der Luftangriffe. Zudem soll man auch übereingekommen sein, auf die Expansion von Territorien unter Kontrolle der einen und zum Nachteil der anderen Seite zu verzichten. Schliesslich wollen Russland und die Türkei zur Gewährung der Fortdauer des Waffenstillstands im Felde genauestens prüfen. Das Aussenministerium in Ankara fordert alle Parteien mit Einfluss auf die Kriegsparteien auf, die nötige Unterstützung zu geben, um die Feindseligkeiten zu stoppen. Das staatliche syrische Fernsehen meinte am Donnerstag, dass der Waffenstillstand den Weg für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen zur Beendigung des Konflikts ebnen würde. – Russland ist ein Schlüssel-Alliierter von Assad, während die Türkei einer der hauptsächlichen Helfer der syrischen Opposition und gleichzeitig ein erbitterter Gegner von Bashar Assad ist. Bisherige Versuche zur Beendigung des Bürgerkriegs sind alle gescheitert. Sollte den jetzigen Bemühungen ein besseres Schicksal beschieden sein, wäre das zweifelsohne ein Erfolg Moskaus, dessen politische Auswirkungen auf die Region sich jetzt noch gar nicht abschätzen lassen. Dass die Russen möglicherweise beabsichtigen, den Kriegsschauplatz Syrien für globalpolitische Zwecke zu benutzen, deutete Aussenminister Segey Lavrov am Donnerstag mit der Äusserung an, der designierte amerikanische Präsident Donald Trump sei willkommen, sich am syrischen Friedensprozess zu beteiligen, wenn er sein Amt erst einmal angetreten hat. [TA]