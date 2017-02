Lässt Trump bald Köpfe rollen?

USA

13. Februar 2017

Nach drei Wochen im Amt denkt Donald Trump angeblich über Entlassungen auf der Führungsebene seiner Regierung nach.

Sonntagnacht gingen politico.com, die «Washington Post» und die «New York Times» mit Meldungen über einen baldigen Personalaustausch in der Trump-Regierung online. Angeblich fühlt sich Trump von seinem Team schlecht beraten. Dies soll speziell für die missratene Einführung eines Einreisestops für Flüchtlinge und Bürger sieben muslimischer Staaten gelten.

Angeblich erwägt der neue Präsident die Entlassung seines Nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn. Dieser soll Vizepräsident Mike Pence über den Inhalt seiner Kontakte zu dem russischen Botschafter Sergey Kislyak belogen haben.

Im Nationalen Sicherheitsrat (NSC) soll zudem Chaos herrschen, da Trump die Fachexperten nicht über den Inhalt seiner Gespräche mit anderen Staatsoberhäuptern unterrichtet und den NSC auch nicht zu deren Vorbereitung heranzieht.

Daneben sollen die Stühle von Pressesprecher Sean Spicer () und Trumps Stabschef im Weissen Haus, Reince Preibus, wackeln.

Trump macht Preibus angeblich für das Chaos in der Regierung verantwortlich. Die Administration ist von Fraktionskämpfen und Unsicherheit über den Kurs Trumps geprägt. Dies produziert auch eine Flut von Leaks – wie jene, die zu den aktuellen Enthüllungen geführt haben.

Spicer soll in Missgunst gefallen sein, seit ihn die Satire-Show Saturday Night Live (SNL) vor acht Tagen erstmals gnadenlos karikiert hat. SNL hat Samstagnacht mit einer weiteren Spicer-Parodie von Melissa McCarthy nachgelegt.

Die Probleme Trumps gehen auf ihn selbst zurück. Spicer und andere Sprecher handeln nur auf Anweisungen, und Preibus wird anscheinend ständig von Chefberater Steve Bannon hintergangen.

Der erratische Flynn hat wenige Freunde in Washington. Preibus und Spicer sind jedoch fest in der republikanischen Partei verankert und mit Vize Mike Pence liiert. Entlässt Trump einen der Herren oder beide, droht ihm eine Krise im Verhältnis zu den Republikanern im Kongress. [AM]