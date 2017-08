Labor für Palästinenserstaat

AUSTRALIEN

2. August 2017

Abstimmungsergebnis in New South Wales.

Die Mitglieder der Labor-Partei im australischen Staat New South Wales sind einer Initiative des ehemaligen Aussenministers Bob Carr gefolgt und haben für die Anerkennung eines palästinensischen Staates gestimmt. Allerdings handelt es sich um eine verwässerte Form des ursprünglichen Vorschlags. Die Resolution, über die an der Parteikonferenz in Sydney abgestimmt wurde, ging nicht von einer einseitigen Anerkennung eines Palästinenserstaates aus, wie Carr, der auch Premierminister in New South Wales gewesen ist, vorgeschlagen hatte. Nachdem die Staaten von West- und Südaustralien bereits ähnliche Resolutionen verabschiedet haben, wird die Abstimmung sich als Herausforderung für den Bundes-Labor-Chef Bill Shorten erweisen, der unter Druck gerät, seinen Standpunkt in der Sache zu klären. Am australischen Radio meinte Shorten diese Woche, jeden Anerkennung eines Palästinenserstaates müsse sich mit den Sorgen beider Seiten befassen. «Es gibt zwei Themen», sagte Shorten. «Eines sind die legitimen Bestrebungen der Palästinenser für einen eigenen Staat, was ich unterstütze, ebenso wie die legitimen Bestrebungen der Menschen in Israel, in sicheren Grenzen zu leben.» Shorten bekräftigte seine Unterstützung für die Zweistaatenlösung zur Regelung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Vic Alhadeff vom Jewish Board of Deputies von New South Wales bezeichnete die Resolution als ein «viel besseres Resultat als der ursprüngliche Vorschlag. Wir begrüssen die Bemühungen von vielen Seiten in der Labour-Partei, die hart für die Erzielung einer ausgeglicheneren Resolution gearbeitet haben.» [TA]