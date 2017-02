«La La» in L. A. gegen «Jackie»

LOS ANGELES

Katja Behling, 24. Februar 2017

Sonntag findet die Oscar-Verleihung in Los Angeles statt – klarer Favorit ist der Film «La La Land», auch jüdische Stars sind im Rennen um die Trophäe.

Am kommenden Sonntag findet in Los Angeles die 89. Oscar-Verleihung statt. Mit dem grossen Favoriten «La La Land» beschwört Hollywood 2017 seine von jüdischen Protagonisten geprägte goldene Ära herauf. Zugleich liegt ein Hauch von Revolution über der diesjährigen Verleihung: Filmstars kämpfen für mehr Fairness. Für diejenigen Nominierten, die in der Oscar-Filmnacht am Sonntag Dolby Theatre im Hollywood & Highland Center in Los Angeles leer ausgehen werden, hat der festliche Höhepunkt der Feierlichkeiten schon stattgefunden: Anfang Februar kamen im Beverly Hilton mehr als 160 Oscar-Kandidaten zum Nominees Luncheon zusammen, dem grossen Gala-Lunch, mit dem die 1917 gegründete Academy of Motion Picture Arts and Sciences alljährlich die Anwärter auf den Academy Award, den begehrtesten Filmpreis der Welt, ehrt. In diesem Jahr erhielten, unter anderem, Meryl Streep für «Florence Foster Jenkins» und Natalie Portman, die für ihre Rolle in «Jackie» im Rennen ist, dafür eine Einladung.

Abgesang auf eine Filmära

Seit Monaten wird «La La Land» mit gleich 14 Nominierungen als Favorit für einen Oscar-Preisregen gehandelt, hat allein schon mit dieser Zahl Filmgeschichte geschrieben und den bisherigen Rekordhalter «Titanic» (1997) überholt. Für sein Glanzstück wurde der «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle bereits mit dem Preis der Director’s Guild of America ausgezeichnet, nachdem sein Film zuvor schon sieben Golden Globes gewonnen hatte. «La La Land» ist wie aus der Zeit gefallen, ein im Hier und Jetzt spielender Tanz- und Musikfilm alter Schule, eine bonbonfarbene Liebeserklärung an die grosse Zeit der Traumfabrik der Technicolor-Ära und eine Verbeugung vor den für ihren Traum brennenden Künstlern. «La La Land» durchzieht ein sehnsuchtsvolles Lied über die «City of Stars». Der Film ist auch eine Hommage an die «Stadt der Engel», die seit über 100 Jahren eben auch die «Stadt der Stars» und Sternchen ist, wo ab 1911 zahlreiche Produk-tionsstudios entstanden, deren legendäre jüdische Gründer und Chefs wie Carl Laemmle (1867–1939) dem Filmstandort Hollywood zu seiner führenden Position auf dem Weltmarkt verhalfen. Im Genre Filmmusical hat Hollywood künstlerisch Musterhaftes und bis heute Unerreichtes geliefert. «La La Land» setzt diesem goldenen Zeitalter ein Denkmal, ähnlich wie 2012 der Schwarzweissstreifen «The Artist» dem Stummfilm. Das titelgebende «La La» mag für die Singfilme, die die Filmstadt «L. A.» gross und deren Studios reich gemacht haben, stehen – und vielleicht auch für einen Abgesang, den Schlussakkord einer unwiederbringlichen Ära.

Ruf nach Veränderungen

Die Schweiz darf auf mehrere Oscars hoffen: Mit «Ma vie de courgette» und «La femme et le TGV» treten zwei Schweizer Produktionen für den Academy Award 2017 an, dazu kommt mit dem Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro» eine Schweizer Koproduktion. Hoffnungen auf eine Trophäe kann sich auch Marcel Mettelsiefen machen. Der Dokumentarfilmer, der als Fotojournalist unter anderem aus Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten berichtete, hat einen Dokumentar-Kurzfilm über eine syrische Flüchtlingsfamilie gedreht. Nicht nur hier wird der Oscar 2017 politisch. Die United Talent Agency (UTA), eine der wichtigsten Künstleragenturen Hollywoods, will, wie Mitte Februar bekanntgegeben wurde, auf ihre traditionelle Oscar-Party verzichten – aus Protest gegen die von US-Präsident Donald Trump erlassenen Einreisebestimmungen. Bisher richtete die Agentur, die auch jüdische Filmschaffende wie die Regie-Brüder Ethan und Joel Cohen vertritt, jedes Jahr eine Gala aus. In diesem Jahr will UTA stattdessen eine Protestveranstaltung in ihrem Büro in Beverly Hills organisieren.

Nicht der einzige Protest in diesem Jahr. Die Filmbranche steht vor Veränderungen, die besonders die weiblichen Protagonisten der Traumfabrik angestossen haben. Nachdem in den letzten Jahren die weisse Dominanz bei den Oscars angeprangert wurde – in diesem Jahr sind schwarze Künstler (zum Beispiel Viola Davis oder Denzel Washington) und Projekte (zum Beispiel «Fences», «Hidden Figures») prominent vertreten –, fordern nun die Frauen mehr Einfluss, gleiche Bezahlung und eine adäquate Würdigung ihrer Leistungen. In 88 Oscar-Jahren waren nur vier Frauen in der Kategorie Regie für einen Academy Award nominiert. Nun setzten sich Schauspielerinnen wie Meryl Streep dafür ein, dass sich die Spielregeln in Hollywood ändern. «La La Land» könnte 2017 also auch eine Zeitenwende zugunsten der Frauen markieren: «La» ist in gleich mehreren Sprachen ein weiblicher Artikel. 