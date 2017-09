Kushner-Firma in der Klemme

TRUMP-REGIERUNG

4. September 2017

Die Probleme der Immobilien-Firma von Jared Kushner sind noch schlimmer, als bislang bekannt. Dies enthüllt «Bloomberg News». Demnach suchen die Kushners zunehmend verzweifelt nach Krediten etwa in Südkorea und bei Banken oder Assekuranzen in Israel.

Seit Monaten berichten amerikanische Medien über Probleme bei «Kushner Companies», dem Immobilien-Konzern der Familie des Präsidentenberaters Jared Kushner. Nun lässt «Bloomberg News» eine neue Bombe platzen: Anscheinend sind die «Kushner Companies» in eine verzweifelte Lage geraten und bislang auf der Suche nach neuen Kreditgebern für ihr Anwesen 666 Fifth Avenue in Manhattan gescheitert (Link).

Die Kushners hatten das Bürohochhaus 2006 für 1,8 Milliarden Dollar erworben und fast vollständig aus Krediten finanziert. Kurz darauf brachte die Immobilienkrise einen Preissturz auch für kommerzielle Liegenschaften. Mittel für einen geplanten Umbau oder Neubau an der Adresse konnten die Kushners deshalb nicht mehr aufbringen. Sie sitzen daher immer noch auf Darlehen für das Hochhaus, darunter einer Hypothek von 1,2 Milliarden Dollar, die im Februar 2019 fällig ist. Bloomberg News zufolge haben die Kushners davon noch keinen Cent abbezahlt.

Laut dem auf gründliche Recherchen beruhenden Bericht stehen «Kushner Companies» nun am Abgrund, da die Suche nach Investoren für 666 Fifth Avenue bislang erfolglos geblieben ist. Die Firma verfügt zwar über ein grosses Portfolio, hält jedoch nur kleine Anteile an zahlreichen Liegenschaften. Damit dürfte eine Refinanzierung von 666 Fifth Avenue über den Verkauf anderer Immobilien kaum möglich sein.

Bislang scheiterten die Kushners auf einer globalen Suche nach Investoren. So lehnten in Israel die Harel Insurance, Bank Leumi und Bank Hapoalim eine Beteiligung ab. Auch die Steinmetz-Familie zeigte ebenso wenig Interesse (topnews berichtete), wie der reichste Mann Frankreichs, Bernard Arnault und der katarische Scheich Hamad bin Jassim Al Thani. Wie seit längerem bekannt, hat Kushner persönlich nach dem Wahlsieg Trumps Gespräche mit dem Kreml-nahen Banker Sergey Gorkov aus Russland geführt. Dabei soll es jedoch nicht um einen Geschäftskredit gegangen sein, wie Kushner anschliessend erklärte.

Zuletzt hat seine Schwester Nicole Kushner Meyer in China Investoren für Immobilien der Familien-Firma mit der Aussicht auf eine Einbürgerung in den USA gesucht und dabei ihre Kontakte ins Weisse Haus hervorgehoben (Link).

Jared Kushner hat sich nach seinem Eintritt in die Regierung als Berater Trumps nicht vollständig von seinen geschäftlichen Interessen getrennt. Laut dem Wall Street Journal hat Kushner bei der für die Zulassung in den Staatsdienst notwendigen Offenlegung seiner Finanzen und geschäftlichen Aktivitäten Kredite über einer Milliarde Dollar von zwanzig Geldgebern für andere Geschäfte als 666 Fifth Avenue verschwiegen (Link).

Wie es mit den finanziellen Problemen Kushners weitergeht, ist derzeit nicht abzusehen. Dank der Kreml-Aspekte dabei interessiert sich dafür nun auch der mit russischen Interventionen im US-Wahlkampf befasste Sonderermittler Robert Mueller. [AM]